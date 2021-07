Nordisk erÃ¶ffnet neue Manufaktur in GÃ¶rlitz

We are offering First_Class see it here at most affordable prices. Get Cheap Dissertation Writing Service at flat rates for all Die Geschichte von Yeti beginnt 1983 in einer Küche ins Ostdeutschland mit einem Problem. Ein Bergsteiger plante eine Winter-Expedition in Tadschikistan, fand aber keinen Schlafsack, der dafür warm genug war. Kurzerhand machte sich seine Frau ans Werk und fertigte aus den Daunen, die sie aus Kopfkissen und Bettdecke »borgte«, einen Schlafsack. Die Bergtour war nicht nur gerettet, sie legte damit auch den Grundstein für die Entwicklung der Marke Yeti. 2001 verlegte das Unternehmen den Firmenschwerpunkt nach Görlitz. Nur vier Jahre später begann die Zusammenarbeit mit

Nordisk.

Das Hochwasser 2010 traf auch Yeti. Die Firmenzentrale und Produktionshalle wurden überflutet, und schweren Herzens musste sich die Marke von dem Gebäude trennen. Jetzt, über ein Jahrzehnt später, schlägt die Firma mit der Neueröffnung einer gläsernen Fabrik auf der Rauschwalder Straße 42/43 ein neues Kapitel auf und zieht mit den langjährigen Angestellten in ein über 120 Jahre altes, neurenoviertes Gebäude in der Innenstadt. »Wir produzieren immer noch per Hand in Deutschland, um die Qualität zu sichern«, sagt Cornelia Buhse, die als General Manager für das Tagesgeschäft in Görlitz zuständig ist.

Für die Daunenprodukte entwickelte man einen »Ethical Down Code«, der sowohl Richtlinien für die Qualität der Daunen als auch für das Tierwohl beinhaltet. Neben der verantwortungsvollen Produktion will Nordisk aber noch einen Schritt weiter gehen. »Für uns beginnt Nachhaltigkeit bei Produkten, die lange halten«, erklärt Erik Møller, der Geschäftsführer der Marke. »Deswegen ist ‚Die Manufaktur' nicht nur eine gläserne Fabrik und ein Brand Store, sondern auch unser Care & Repair Center, in dem wir unsere Daunenschlafsäcke, Jacken, Zelte und vieles mehr instandsetzen und reparieren.«

Wer einen Einblick in die Welt von Nordisk erleben möchte, ist zur Eröffnung am 15. und 16. Juli von 10 bis 19 Uhr in die Rauschwalder Straße 42/43 in Görlitz eingeladen. Auf die Besucher warten Produktvorstellungen, eine große Zeltausstellung und Outdoor-Workshops.