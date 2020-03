Lausitzer Füchse: Infos zur Ticketstornierung

"Geisterspiel" für Dynamo in Hannover

Dresden. Aufgrund der Ausbreitung des sogenannten ‚Coronavirus' hat das Bundesland Niedersachsen am Mittwoch ein allgemeines Veranstaltungsverbot für alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen in der Region Hannover ausgesprochen. Das kommende Auswärtsspiel der SGD wird somit am Sonntag, 15. März, bei Hannover 96 (Anstoß: 13.30 Uhr) als „Geisterspiel" vor leeren Zuschauerrängen in der HDI-Arena ausgetragen. „Diese Entscheidung kann nach den Entwicklungen in den vergangenen Tagen keinen mehr wirklich überraschen. Wir sind der Meinung, dass es richtig ist, dass auch der Fußball im Sinne der Gesundheit aller Menschen in unserer Gesellschaft handelt, um das Tempo der Ausbreitung des ‚Coronavirus' entsprechend zu verlangsamen. Wichtig ist jetzt aber, dass es ein einheitliches und konsequentes Vorgehen der Gesundheitsbehörden in unserem Land gibt. Spiele ohne Fans sind nicht das, wofür wir als Verein mit unseren Werten stehen. Wir werden in der Diskussion mit den Verbänden dafür werben, dass der Spielbetrieb so lange ausgesetzt wird, bis Zuschauer wieder im Stadion dabei sein können", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. „Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass die rund 3.000 Dynamo-Fans, die sich bereits eine Eintrittskarte für das Auswärtsduell gekauft und bezahlt haben, das Geld für ihre Tickets zurückerstattet bekommen. Wir werden dazu zeitnah mit Hannover 96 in Verbindung treten, um die Details abzuklären. Sobald es diesbezüglich entsprechende Neuigkeiten gibt, informieren wir umgehend", erklärte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born. Es wird am Spieltag keine Möglichkeit des Stadionzutritts geben. Die SG Dynamo Dresden bittet seine Fans daher, den behördlichen Empfehlungen zu folgen und nicht nach Hannover zu reisen. (pm)