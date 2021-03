Landkreis GÃ¶rlitz schlieÃŸt Kitas

Just browse help me Clicking Here on the internet, have a look at our website and make an order. You will not need to search to "write my paper " company because youre already in the best place! We will do our very best to help craft a paper that will meet all of your guidelines and requirements. Our service has been working in the field of education for years and has gained considerable Im Landkreis Görlitz sind seit heute die Kitas geschlossen. Lediglich eine Notbetreuung findet statt. Der Anspruch auf die Notbetreuung wird hier erklärt. Die Schließung war aufgrund des Stufenplans in der Sächsischen Corona-Schutzverordnung nötig geworden, da die Sieben-Tage-Inzidenz vergangene Woche an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen über 100 lag.

How To Write An English Dissertation Proposal - Why be concerned about the assignment? apply for the needed help on the website Learn everything you need to know about custom Am Sonntag (28. März) lag die Inzidenz im Landkreis bereits bei 201. Zu dem Zeitpunkt verzeichnete der Kreis in 39 Schulen und 31 Kindertageseinrichtungen bzw. Horten Coronavirus-Infektionen. Betroffen sind Einrichtungen in Bernstadt, Ebersbach-Neugersdorf, Görlitz, Großschönau, Groß Düben, Horka, Kottmar, Kodersdorf, Leutersdorf, Löbau, Markersdorf, Neißeaue, Neusalza-Spremberg, Niesky, Olbersdorf, Ostritz, Oybin, Reichenbach, Rothenburg, Seifhennersdorf, Weißwasser und Zittau. In den betroffenen Schulen sind 64 positive Fälle (davon 14 mit einer mutierten Virus-Variante) festgestellt worden, in den Kitas und Horten 53 (davon 18 Mutationen). Im Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen in den Gemeinschaftseinrichtungen befinden sich derzeit 775 Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne.

Gesundheitsministerin Köpping: »Die Lage ist ernst.“

Die steigenden Inzidenzen bereiten der Staatsregierung mit Blick auf das Gesundheitswesen Sorgen. Die Zahl der Covid-19-Patienten in Sachsens Krankenhäusern steigt. Am Freitag lagen laut Sächsischen Sozialministerium 961 Covid-Patienten auf Normalstationen und 270 Patienten auf Intensivstationen. Das entspricht einer Auslastung der Normalstationen von 67 Prozent und der Intensivstationen von 83 Prozent. Die Belegung war in den vergangenen Tagen stetig angestiegen. Nach Modellierungen der Zentralen Krankenhausleitstelle Sachsen am Universitätsklinikum Dresden könnte nach einer pessimistischen Annahme bereits am 2. April der kritische Belastungswert von 1300 Covid-Patienten auf Normalstationen überschritten sein. Eine moderate Modellierung sagt diese Überlastung für den 9. April voraus. Die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung schreibt für den Fall, dass mehr als 1300 Betten auf Normalstationen mit Covid-Patienten belegt sind, eine Rückkehr zum Lockdown vor.

Gesundheitsministerin Petra Köpping betont: »Die Beanspruchung der Krankenhäuser durch Covid-Patienten ist ein enorm wichtiger Gradmesser des Ausmaßes der Pandemie. Dieser zeigt, die Lage ist ernst in Sachsen. Die Zahl von Covid-Patienten bringt die Krankenhäuser wieder an ihre Belastungsgrenzen. Ich rufe deshalb noch mal eindringlich auf, auch über Ostern Kontakte gering zu halten und jegliches Ansteckungsrisiko zu vermeiden. Die Krankenhäuser erhöhen ihre Kapazitäten stetig und können auch mehr als 1300 Patienten aufnehmen. Aber dies führt einerseits wieder zu einer enormen Überlastung der Mediziner und Pflegekräfte, die eine enorm anstrengende Aufgabe erfüllen, in dem sie täglich versuchen, Leben zu retten. Und andererseits verringert die hohe Zahl von Covid-Patienten die Kapazität für andere auch dringend nötige medizinische Behandlungen.«

Im Landkreis Görlitz war die Lage in den Krankenhäusern am Wochenende stabil geblieben. Am Sonntag befanden sich 92 Menschen in medizinischer Behandlung in Kliniken des Kreises, 20 davon benötigten eine intensivmedizinische Betreuung.