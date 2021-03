Landkreis GÃ¶rlitz nimmt Lockerungen zurÃ¼ck

To provide a human powered Thesis Development Help. Buy Rewrite-Related Services Starting at . Hire people to do Rewrite related work for , on. Jetzt ist es also passiert. Am Samstag hatte der Landkreis Görlitz am dritten aufeinanderfolgenden Tag eine Sieben-Tage-Inzidenz über 100. Lag die Inzidenz am Donnerstag noch bei 121,5, weist das RKI heute einen Wert von 165,8 aus. Für den Kreis heißt das, dass ab Dienstag wieder verschärfte Regeln gelten, Lockerungen werden zurückgenommen.

Die Öffnung von Geschäften, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten, ist damit vorerst wieder vom Tisch. Diese hatten in den vergangenen Tagen noch Kunden nach Terminvereinbarung in den Laden lassen dürfen (Click & Meet). Das geht jetzt nicht mehr. Die Abholung von Waren (Click & Collect) bleibt aber erlaubt. Botanische Gärten und Tierparks müssen ebenso wieder Schließen wie Galerien, Gedenkstätten und Museen. Das gleiche für körpernahe Dienstleistungen wie beispielweise Kosmetik- und Tattoo-Studios.

Schulen und Kitas können nach aktuellem Stand bis zu den Osterferien geöffnet bleiben. Dass garantiert aber nicht, dass sie das auch tun. Denn möglich ist auch, dass die jeweiligen Träger sich selbst zur Schließung entscheiden. Das ist beispielsweise in der Kita Kodersdorf passiert, nachdem sich dort sowohl Kinder als auch Personal infiziert hatten.

Auch Ausgangsbeschränkungen werden jetzt im Landkreis wieder wirksam. Das Verlassen der Unterkunft ohne triftigen Grund wird untersagt. Zudem darf sich ein Hausstand wieder nur mit maximal einer weiteren Person treffen (durch die Lockerungen waren es zuletzt fünf). Kinder unter 15 werden nicht mitgezählt.

Nicht nur an Inzidenzen orientieren?

Dass die Rücknahme der Lockerungen kommt, war zuletzt schon Anfang vergangener Woche erwartet worden. Dann rutschte der Inzidenzwert am Dienstag aber doch noch unter die Hundertermarke.

Der starre Blick auf Inzidenzen hat Kritik ausgelöst. So fordert beispielsweise die Kreisverwaltung, auch andere Faktoren in den Stufenplan, nach dem die Lockerungen durchgeführt bzw. zurückgenommen werden, mit einzubeziehen. Die Argumentation: Durch immer mehr Testmöglichkeiten werden auch mehr Infektionen entdeckt. Da aber die Hochrisikogruppen schon zu einem guten Teil geimpft sind, sind die Krankheitsverläufe oft weniger schwer. Daher solle auch auf die Auslastung der Krankenhäuser und eben die Krankheitsverläufe geschaut werden. Gestern (21. März) wurden 68 Menschen stationär in den Kliniken des Landkreises behandelt, 13 davon benötigen eine intensivmedizinische Betreuung. Es ist also in etwa ein Drittel der Kapazitäten, die in den Krankenhäusern für Coronapatienten vorgehalten werden, belegt.

Die IHK fordert ebenfalls bereits seit längerem eine Abkehr davon, sich nur an Inzidenzwerten zu orientieren. Sie argumentiert, dass der Einzelhandel kein Infektionstreiber ist. Das beweise der Lebensmitteleinzelhandel seit Beginn der Pandemie. Deswegen fordert die IHK, den Einzelhandel unter Einhaltung entsprechender Hygienekonzepte komplett zu öffnen.

Aus den Tierparks kommen ähnliche Töne. Das Tagesgeschäft sei ohnehin eingeschränkt und werde durch die aktuellen Regelungen von der Ungewissheit begleitet, bald wieder schließen zu müssen, hieß es vergangene Woche von der Deutschen Tierparkgesellschaft. Die Gesellschaft fordert Öffnungen losgelöst von Inzidenzwerten. Ersten Rückenwind von der Justiz erfuhren zumindest niedersächsische Zoos am Freitag. Der 13. Senat des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts setzte mit einem Eilbeschluss die Regelungen der Niedersächsischen Corona-Verordnung für Zoo- und Tierpark-Schließungen vorläufig außer Vollzug. Begründet wurde das Urteil damit, dass die Schließungen als Infektionsschutzmaßnahme nicht mehr erforderlich und auch nicht mehr angemessen sei. Das Infektionsrisiko bei Aufenthalten im Freien sei vergleichsweise gering und könne durch mildere Maßnahmen als eine Schließung hinreichend effektiv reduziert werden, etwa durch Begrenzungen des Zugangs zum Zoo oder Tierpark, Steuerungen des Aufenthalts dort, Maßnahmen zur Vermeidung von Personenkontakten und Beschränkungen besonders infektionsrelevanter Einrichtungen oder Veranstaltungen (etwa Schaufütterungen). Durch eine einheitliche Öffnung von Zoos und Tierparks könnten zudem Tourismusbewegungen in Kommunen verhindert werden, in denen vergleichbare Einrichtungen mit überörtlichem Einzugsbereich aufgrund niedrigerer Inzidenzen noch geöffnet seien.