Kuh zur Kur

Görlitz. Mit ihren elf Jahren ist die Altdeutsche Schwarzbunte Niederungskuh Heidi des Naturschutz-Tierparks Görlitz-Zgorzelec mehr als doppelt so alt als die meisten ihrer Artgenossen heutzutage. Besucher und Mitarbeiter konnten sich viele Jahre lang daran erfreuen, wie sie zuverlässig Kälber geboren und vorbildlich aufgezogen hat. Seit einem Jahr will es aber nicht mehr klappen mit der Trächtigkeit. Nachdem organische Ursachen ausgeschlossen werden konnten, waren sich Tierärzte und Mitarbeiter einig: Heidi ist adipös, also zu fett. Wie beim Menschen kann Fettleibigkeit auch bei Tieren zu Unfruchtbarkeit führen. Alle Versuche Heidi vor Ort abzuspecken scheiterten und so haben die Verantwortlichen beschlossen die Kuh zur Abspeckkur an den Berzdorfer See zu schicken. Nach dem regenarmen Sommer sind die Wiesen dort recht mager, somit ideal für das Projekt. Eine Zusammenarbeit zwischen dem Görlitzer Tierpark und dem „Bauer am See“ besteht schon seit vielen Jahren und so wurden sich beide Partner schnell einig, das Projekt Heidi umzusetzen. Ziel ist es, Heidis Body Mass Index durch mehr Bewegung, Herdenhaltung und kalorienreduziertem Futter zu verbessern und so ihre Chance auf eine Trächtigkeit zu erhöhen. Der in der Herde mitlaufende Bulle erhöht die Schwangerschaftschance noch deutlich. Sollte alles wie geplant klappen, können sich die Tierparkbesucher im kommenden Sommer wieder wie gewohnt über eine Heidi mit Kalb freuen.Mit ihren elf Jahren ist die Altdeutsche Schwarzbunte Niederungskuh Heidi des Naturschutz-Tierparks Görlitz-Zgorzelec mehr als doppelt so alt als die meisten ihrer Artgenossen heutzutage. Besucher und Mitarbeiter konnten sich viele Jahre lang daran…

