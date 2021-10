Inzidenz Ã¼ber 35: Im Landkreis GÃ¶rlitz gilt 3G-Regel

Essay-Writer-Online loves Proposal And Dissertation Help Knowledge Management! We can help you with any kind of writing project imaginable, from five-paragraph high school essay to a Im Landkreis Görlitz gelten seit heute strengere Corona-Regeln. Grund dafür ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz am 3. Oktober am fünften aufeinanderfolgenden Tag über 35 lag. Damit tritt die 3G-Regelung in Kraft.

Es besteht die Pflicht zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises und zur Kontakterfassung für



· den Zugang zur Innengastronomie,

· die Teilnahme an Veranstaltungen und Festen in Innenräumen,

· die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen und Prostitution,

· den Sport im Innenbereich,

· den Zugang zu Hallenbädern und Saunen aller Art,

· den Zugang zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen im Innenbereich,

· den Zugang zu Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen im Innenbereich,

· die Teilnahme an touristischen Bahn- und Busfahrten, auch im Gelegenheits- und Linienverkehr,

· den Zugang zu Diskotheken, Clubs und Bars im Innenbereich,

· die Beherbergung, einschließlich der Einrichtungen und Angebote der Kinder-, Jugend- und Familienerholung

· den Zugang zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen der Integrationskurse, Hochschulen, der Berufsakademie Sachsen, Aus-, Fort- und Weiterbildungs- und Erwachsenenbildungseinrichtungen, sowie ähnlichen Einrichtungen, Volkshochschulen, Kunst-, Musik- und Tanzschulen im Innenbereich (einmal wöchentlich)



Beschäftigte und Selbstständige mit direktem Kundenkontakt sind verpflichtet, zweimal wöchentlich einen Testnachweis zu führen. Gerichte und Behörden sind zur Kontakterfassung von Besucherinnen und Besuchern verpflichtet.

Für Großveranstaltungen im Innenbereich mit bis zu 5000 Besuchern gilt, das die Location zu maimal 50 Prozent ausgelastet werden darf. Die Beschränkung der Höchstkapazität entfällt, wenn zur Veranstaltung nur Besucher mit Impf- oder Genesenennachwei oder Testnachweis zugelassen sind. Bei Großveranstaltungen im Innen- und Außenbereich mit mehr als 5.000 Besuchern gilt eine maximale Auslastung von 50 Prozent, maximal dürfen es 25.000 Besucher sein.

Die vollständige Bekanntmachung ist unter http://bekanntmachungen.landkreis.gr/ zu finden.