Homeoffice mit Kind

Als wir Anna-Maria Danzeisen anrufen, ist nach kurzem Gespräch plötzlich auch eine Kinderstimme zu hören. Der kleine Florian, knapp drei Jahre alt, hat genug vom Spielen im Wohnzimmer und möchte einen Film schauen. »Ich bin kein Fan davon, meinen Sohn ständig vorm Fernseher zu parken«, sagt die junge Mutter. Doch in der aktuellen Situation ist es ab und an eine willkommene Entlastung, die Zeit gibt, andere Aufgaben zu erledigen.

Seit die Kindergärten geschlossen sind, ist die 29-Jährige mit ihrem Sohn zu Hause. »Ich habe als Vermietungsmitarbeiterin das Glück, dass ich schon vorher im Homeoffice gearbeitet habe«, sagt sie. Vor Corona war das allerdings ein Tag alle zwei Wochen, jetzt ist es ein Dauerzustand. Ihr Mann arbeitet in leitender Position für eine Firma in Görlitz, fährt weiterhin jeden Tag normal zur Arbeit. Für Anna-Maria Danzeisen bedeutet das, dass sie vor allem Arbeiten kann, wenn der Sohn schläft, also zur Mittagszeit und am Abend, und wenn ihr Mann zu Hause ist, also am späten Nachmittag und am Wochenende. Darunter leidet aber die Familienzeit.

»Aktuell kommen natürlich weniger Anfragen rein«, sagt sie. Fünf sind es in etwas pro Tag. Trotzdem mache sie weiter einen 40-Stunden-Job. Man nehme jetzt vieles intensiver in Angriff, was sonst eher in der zweiten Reihe steht. Beispielsweise die Online-Angebote. Viele Menschen suchen Wohnungen online, also müssen die entsprechenden Angebote auf den Webseiten aktuell gehalten werden. Und auch Kundenkontakt gibt es natürlich weiterhin, jetzt eben per Telefon, Videochat und WhatsApp. Angst um ihren Job hat Anna-Maria Danzeisen keine. Ein Glück, das aktuell nicht jeder hat. »Wohnungen werden immer gesucht«,

sagt sie.

Für den kleinen Florian ist die Situation schwer zu begreifen. Er darf nicht mehr in den Kindergarten und selbst wenn er mit seiner Mama nach draußen geht und eines der Nachbarkinder sieht, darf er nicht mit ihm spielen. »Man versucht, sich immer wieder etwas einfallen zu lassen«, sagt die 29-Jährige. Pizza backen, Ostereier bemalen, im Wald mit Stöcken eine Bude bauen oder einfach mal das Bett neu beziehen. »Das aufknöpfen des Bettzeugs hat ihm riesigen Spaß gemacht«, erzählt Anna-Maria Danzeisen. Sie merkt aber natürlich auch, dass die aktuelle Situation ihr Kind belastet. Florian will immer weniger nach draußen, fährt nicht mehr so gerne Fahrrad und überdreht manchmal auch einfach komplett. »Wir haben beispielsweise auch Videotelefonie versucht, damit er seine Freunde zumindest sehen und mit ihnen reden kann.« Funktioniert hat das allerdings nicht, binnen kürzester Zeit fing der Kleine fast an zu weinen.

Ein Ventil, dass Anna-Maria Danzeisen für sich nutzt, ist das Schreiben. Das lässt sie sich auch in der aktuellen Situation nicht nehmen. Ein erstes Buch ist aus diesem Hobby bereits entstanden. »Ich war mit meinem Mann vor einigen Jahren zum Work & Travel in Australien«, erzählt Sie. Darüber schrieb die Löbauerin das Buch »Australien anders als gedacht«.