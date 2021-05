Gestohlene Autos in Bogatynia entdeckt

check my site In Mla - Dissertation proofreading | Best research proposal sample Luckily, and efficiency of plagiarism problems with our services of the former mining town at geddes. Students who lack of school, they need online. It may seem to the satisfaction, economic research paper or thesis is never be of fraudulent websites that . When looking for them, and nothing to do not have Am vergangenen Mittwoch (12. Mai) haben polnische Polizisten der KPP Zgorzelec und Beamte der Soko Argus der Polizeidirektion Görlitz in Bogatynia gestohlene Kraftfahrzeuge und weiteres Diebesgut entdeckt. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatten die polnischen Fahnder der Grupa Nysa und der Polizeistation Bogatynia die Durchsuchung eines Objektes vorbereitet und kontaktierten daraufhin die Kollegen der Soko Argus. Vor Ort identifizierten die Einsatzkräfte vier gestohlene Kraftfahrzeuge. Ein VW Passat, ein Renault Trafic und ein Iveco-Transporter konnten Diebstählen im Raum Dresden und Chemnitz im Mai dieses Jahres zugeordnet werden. Ein aufgefundener Fiat Ducato stand aufgrund eines Diebstahls im Havellandkreis in Brandenburg aus dem Jahr 2019 in Fahndung.

Die Gesetzeshüter fanden zudem mehrere Fahrzeugteile, die aus der Zerlegung gestohlener Pkw stammten. Die Taten ereigneten sich im Landkreis Görlitz, in Dresden, Chemnitz sowie Polen und der Tschechischen Republik. Außerdem stießen die Fahnder auf ein in Duisburg entwendetes E-Bike der Marke Kalkhoff sowie auf einen gestohlenen Motorroller aus der Tschechischen Republik.

Der Gesamtdiebstahlswert lag im sechsstelligen Bereich. Die Ordnungshüter stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher. Bei einem Tatverdächtigen im Alter von 50 Jahren klickten noch vor Ort die Handschellen. Der Pole muss sich nun gegenüber der polnischen Justiz bezüglich des Verdachts der Hehlerei verantworten. Die weiteren Ermittlungen der KPP Zgorzelec dauern an.