Es lÃ¤uft wieder!

Bagger, Spül- und Saugfahrzeuge sowie Absperrzäune zierten im September dasVereinsgelände des Grußschinner Faschingsclubs (GFC e.V.) auf dem Hutberg in Großschönau. Grund war die langersehnte und hart erkämpfte Neuverlegung der über 100 Jahre alten Trinkwasserleitung. Das Rohr,welches vom Wasserhaus am Fuße des Hutbergs bis hinauf zum Vereinsgebäude verläuft, war fastvollständig mit Ablagerungen zugesetzt. Dem Verein und damit dem Veranstaltungsgebäude drohtedas Wasser auszugehen. Fast 5 Jahre haben die Bemühungen des GFC um eine Instandsetzunggedauert. Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung als Flurstückbesitzer wurde nach Lösungengesucht. Die Corona-Pandemie hat dem Verein vieles abverlangt, vor allem aber fehlten die Einnahmen ausVeranstaltungen, die eine finanzielle Unterstützung der Gemeinde nicht möglich machten. Die Ideezum Crowd-Funding wurde geboren. Unter dem Titel "Der Hutberg braucht Wasser" fand im Frühjahrein Spendenaufruf statt, dessen Resonanz die Erwartungen aller Beteiligten übertraf. "Das Interesseund der große Zuspruch aus der Bevölkerung den GFC zu unterstützen und die Treue zu halten, tat sehrgut und beflügelte uns", sagt Vereinsvorsitzende Dirk Lischke. "Dass auch noch Kinder derGrundschule Großschönau, eine lokale Bäckerei sowie der hiesige Sportverein durch eigeneSpendenaktionen sich für uns stark machten, imponiert. Dafür bin ich sehr dankbar."

Nun fand in den vergangenen Wochen die Erneuerung statt. Um die Natur zu schonen, wurde der Weg mittels Hochdruckreinigung gegangen. In die alte freigespülte Leitung konnte damit die neueeingezogen werden. Dies hatte aber nur zum Teil Erfolg. Dort wo die Ablagerungen dieser Spülkrafttrotzten, musste aufgebaggert werden. "Die Fertigstellung ist bis zum Wochenende geplant. Es ist eineheiße Kiste", schmunzelt Dirk Lischke erwartungsvoll und kündigt den Frühschoppen an, mit dem dieneue Wasserleitung eingeweiht werden soll. „Damit möchten wir uns bei allen Unterstützern herzlichbedanken."

Der Frühschoppen findet am Sonntag, 17. Oktober, ab 10 Uhr auf dem Hutberg statt. Bei Musik brutzelt der Grill und neben frischem Trinkwasser fließt in gewohnter Weise Bier aus dem Zapfhahn. Bei nassem Wetter bietet der Pavillon Platz. Zu beachten sind die tagesaktuellen Informationen auf der Internetseite www.hutberg.de für eventuelle Änderungen.