Es kommt wieder Leben auf die Leinwand

Das Darben für Cineasten hat ein Ende. Am 1. Juli öffnen die Kinos wieder. Filmfans in Görlitz können sich nicht nur darüber freuen, endlich wieder im Kinosessel Platz zu nehmen, sie tun das auch im fertig sanierten Filmpalast. Bereits 2018 wurden im Gebäude Jakobstraße vier neue Säle eröffnet. Das unter Denkmalschutz stehende ehemalige Wohnhaus wurde dazu umgebaut. Danach ging es an die Sanierung des „alten" Kinos. „Ganz besonders stolz sind wir auf den letzten Bauabschnitt, den Palast-Theater-Saal, der gemeinsam mit dem Denkmalschutz saniert wurde", sagt Kinoleiter Stefan Kretschmer.

1992 war der große Saal, das Kino 1, im Zuge einer Modernisierung umgebaut worden. Der Rang verschwand, um zusätzliche Kinosäle einbauen zu können. Diesen Schritt hat man jetzt Rückgängig gemacht und den Saal wieder in seinen Ursprungszustand zurückversetzt. Das heutige Kino war ursprünglich ein Hotel. Schon 1919 wurde der große Saal erstmals als Kino genutzt. Der neue, alte Saal hat jetzt auch eine Bühne vor der Leinwand, kann also nicht nur für Filmvorführungen genutzt werden. Um den Rang wieder zu öffnen, mussten zwei Säle im Obergeschoss weichen. Sie wurden allerdings nicht ersatzlos gestrichen. Unterhalb des Ranges entstanden im Erdgeschoss zwei neue, kleine Studio-Kinos mit je 22 Plätzen. Eine Besonderheit kam bei den Renovierungsarbeiten im Foyer zum Vorschein. Dort entdeckte man alte Bleiverglasung. Die wurde wiederhergestellt und sorgt jetzt bei entsprechendem Lichteinfall für ein besonderes Farbenspiel.

Den Anstoß für Ausbau und Sanierung des Kinos hatte 2016 ein Besuch der Kinoinhaber gegeben. Man streifte durch das verwaiste Gebäude auf der Jakobstraße und es entstand die Idee, in dem seit 20 Jahren leerstehenden Haus Kinosäle unterzubringen. Rund sechs Millionen Euro wurden seitdem in den Ausbau des neuen und die Sanierung des alten Gebäudes investiert. Alle Arbeiten liefen im laufenden Betrieb. Schließungen gab es nur coronabedingt. „Ob die Entscheidung zu Investieren richtig war, wissen wir nicht, das wird die Zukunft zeigen", sagt Michael Pawlowski. Er ist Mitgesellschafter der Filmpalast-Gruppe, zu der auch das Görlitzer Kino gehört. Die Pandemie habe die Kinos hart getroffen, jetzt gehe es darum, dass wieder Geld in die Kassen kommt.

Am 1. Juli öffnet das Kino wieder, die Tickets können bereits online vorbestellt werden. Gezeigt werden zunächst der Animationsfilm „100% Wolf“, der Horrorfilm „A Quiet Place 2“, die Komödie „Catweazle“ und der Familienfilm „Peter Hase 2“. Wer die Tickets online kauft, muss im Kino kein extra Kontaktformular ausfüllen. Im Kino gelten weiterhin Hygieneregeln, unter anderem eine Maskenpflicht (ab 6 Jahren). Einen Negativtest braucht es derzeit nicht.