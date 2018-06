Erst angefahren, dann angegriffen - Zeugen gesucht

Görlitz. Am Montagmorgen gegen 8 Uhr fuhr in Görlitz ein unbekannter Radfahrer auf dem Gehweg der Reichertstraße in Richtung Melanchthonstraße eine jugendliche Fußgängerin an. Die 16-Jährige verletzte sich dabei am Arm. Der Radler fuhr zunächst weiter, wendete dann sein Rad und folgte der Geschädigten. In Höhe der Oberschule griff der Biker die Geschädigte plötzlich an und verletzte sie am Hals und im Gesicht. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und/oder Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können. Der Radfahrer wird durch die Jugendliche wie folgt beschrieben: Etwa 30 bis 40 Jahre alt, Halbglatze und 170 bis 175 Zentimeter groß. Der Mann war in Begleitung eines Kleinkindes. Das Mädchen war etwa drei bis fünf Jahre alt und saß auf der Lenkerstange des Herrenfahrrades. Hinweise nimmt das Polizeirevier Görlitz unter der Telefonnummer 03581 650 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.Am Montagmorgen gegen 8 Uhr fuhr in Görlitz ein unbekannter Radfahrer auf dem Gehweg der Reichertstraße in Richtung Melanchthonstraße eine jugendliche Fußgängerin an. Die 16-Jährige verletzte sich dabei am Arm. Der Radler fuhr zunächst weiter,…

