Elefantenstarke Anlaufstellen für Kinder

Den Bus verpasst, den Wohnungsschlüssel verloren oder gestürzt und das Knie aufgeschürft – solche Fälle können Kinder leicht verunsichern. Damit die in Zukunft in Zittau leicht eine Anlaufstelle finden, hat der Kinderschutzbund Zittau das Projekt Elefantenstark ins Leben gerufen.

Dazu wird mit Einrichtungen und Menschen zusammengearbeitet, die Kindern in ihren Räumlichkeiten bei Bedarf unkompliziert und freundlich Unterstützung anbieten. Das kann wie bereits erwähnt der Verlust des Wohnungsschlüssels oder der verpasste Bus sein, aber auch in sehr seltenen Fällen die sofortige Vermittlung an Fachkräfte bei möglichen Fragen zu Kindeswohl. Die Teilnehmer werden dazu sensibilisiert und schließlich die entsprechenden Anlaufstellen speziell gekennzeichnet. Dies geschieht mit einem Aufkleber, den ein Elefant nebst der Aufschrift „Elefantenstark!“ ziert.

Mit dabei ist zu Beginn des Projekts die Kreismusikschule Dreiländereck auf dem Markt 4 in Zittau. Hier sollte am 19. März auch der offizielle Start der Aktion stattfinden. Doch diesen Plänen hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wann die Aktion jetzt gestartet wird, lässt sich aktuell noch nicht sagen. „Die Schüler haben sich so viel Mühe gegeben, dass wir das nicht ohne sie machen wollen“, sagt Katja Schönborn, Geschäftsführerin des Kinderschutzbunds Zittau.

Denn im Vorfeld sind in vielen Workshops in den Schulen und mit Akteuren im Sozialraum gemeinsam mit den Kindern Bedingungen, Wünsche, Kriterien und Prioritäten besprochen worden. Dabei fanden mit den Schülern und Schülerinnen mehrfach Stadtteilbegehungen statt. In diesen Workshops wurden die Symbole, Materialien und Karten entwickelt, die den Kindern wie auch den Elefantenstark-Anlaufstellen ermöglichen, wichtige Telefonnummern und Informationen immer verfügbar zu haben.

Weil der Start verschoben werden musste, sind aktuell auch noch keine Aufkleber bei den teilnehmenden Anlaufstellen zu sehen. Kooperationspartner gibt es aber schon mehrere. Ebenfalls zugesagt haben: BALDAUF schmuckdesign, Volkshochschule Dreiländereck, Citymanager Eichner vom Zittau lebendige Stadt e.V. und die Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mit dem Tourismuszentrum. „Bedanken möchten wir uns bei den Kollegen und Kolleginnen vom Görlitz für Familie e.V., die uns durch ihre Erfahrungen mit „Elchstark“ in Görlitz unterstützt haben. Bewusst mit ähnlich gestaltetem Logo und Namen erhöhen wir den Wirkungsgrad unserer beiden Projekte im Landkreis“, so Katja Schönborn.