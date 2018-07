Drei Tage Straßentheater

Erfolgreiche Sternfahrt

Doberlug-Kirchhain. Bürgermeisterin Anja Heinrich und Team der Stadtverwaltung werben aktiv für Elsterwerda: Ermöglicht durch den Tourismusverband Elbe Elster, die Sparkasse Elbe Elster und den Landkreis Elbe Elster wird in den kommenden Wochen auch in Elsterwerda der Ausleih von E-Bikes im Rathaus und dem Hotel "Arcus" endlich möglich sein! Zur ersten Fahrt der neuen E-Bikes fuhr eine Delegation aus Elsterwerda, die meisten sind Mitarbeiter der Stadtverwaltung Elsterwerda, gestartet am Marktplatz zum Sternentreffen aller am E-Bike Verleih teilnehmender Kommunen. Die größte und sichtlich fröhlichste Gruppe kam auf Einladung der Bürgermeisterin Anja Heinrich aus Elsterwerda und trotzte dem strömenden Dauerregen und Sturm. Auf ihrer Tour wurde Rast gemacht im Wirtshaus "Goldener Löwe" in Hohenleipisch, das Alte Moor mit seinem Sonnentausteg und den Aussichtsturm im Loben des Naturparkes besucht.Anja Heinrich: „Es ist noch ein weiter aber lohnenswerter Weg zu einem eigenen und unverwechselbaren Image unserer Heimatstadt. Die Entwicklung als Naturparkregion, der künftige E-Bike Verleih und die Qualifizierung des Erntedankfestes im Oktober 2018 auf dem Schlossparkareal sind erste Bausteine in die richtige Richtung." Stolz und dankbar zeigt sich Elsterwerdas Bürgermeisterin über das ehrenamtliche Engagement und die Unterstützung durch ihr Mitarbeiterteam der Stadtverwaltung.