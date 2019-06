Die Freude über den positiven Ausgang des Bürgerentscheides war riesig, als am 26. Mai die Auszählungsergebnisse bekannt wurden. Mit so einem deutlichen Votum für die gemeinsame Bewerbung der Stadt Zittau und der Dreiländerregion Oberlausitz als Kulturhauptstadt Europas 2025 hatten viele nicht gerechnet. 74,2 Prozent der Wählerinnen und Wähler hatten für die Bewerbung gestimmt.

Seit dem Wahltag ist es etwas ruhiger geworden um das Team des Kulturhauptstadtbüros – zumindest könnte in der Öffentlichkeit dieser Eindruck entstehen. Oberste Priorität haben seit Bekanntwerden des Bürgervotums die Erarbeitung des offiziell „Bid Book“ genannten Bewerbungsbuches und die Vorbereitung der Präsentation der Bewerbung vor der Jury. Das rund 60 Seiten umfassende Bid Book muss bis zum 30. September in englischer Sprache verfasst bei der Kulturstiftung der Länder in Berlin eingereicht werden und wird dann von dort an die Jury weitergeleitet.

Zudem steht die Untersetzung der Absichtserklärungen der Partnergemeinden aus Deutschland, Polen und Tschechien an. Dafür werden individuelle Termine vereinbart und dann Themenfelder abgesteckt, in denen sich die Partner in das gemeinsame Projekt Kulturhauptstadt einbringen können.

Damit das große Pfund der bisherigen Bewerbung – die aktive Beteiligung der Bürgerschaft – auch in Zukunft eingebracht und die Begeisterung für die Bewerbung auch auf Bürgerebene in die umliegenden Städte und Gemeinden getragen wird, unterstützt das Kulturhauptstadtbüro weiterhin die Arbeit des Freundeskreises Kulturhauptstadt.

Schließlich steht für das Kulturhauptstadtbüro noch ein Umzug ins Haus. Der Mietvertrag für das Ladenlokal Markt 5, in dem sich das Büro seit September 2018 befindet, war in Anbetracht des anstehenden Bürgerentscheides bis zum 31. Juli befristet. Da der Eigentümer des Gebäudes unterdessen einen Nachmieter gefunden hat, benötigt das Kulturhauptstadtbüro neue Räumlichkeiten. Diese wurden ebenfalls am Marktplatz gefunden. Ab August wird das Zittau2025-Team in das frei werdende Ladenlokal Markt 11 einziehen. Da die Arbeitsräume dort etwas kleiner sind, wird es nicht mehr möglich sein, öffentlichen Informationsbereich und Büro klar voneinander zu trennen. Die Öffnungszeiten werden entsprechend eingeschränkt und die Anlaufstelle für Interessierte noch mehr als bisher auf die Onlineportale und die Touristinformation verlagert.