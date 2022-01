Demos in GÃ¶rlitz: Polizei konstatiert friedlichen Verlauf

Schutz vor Kriminalität im Alter

Sachsen. Ob nun der sogenannte »Enkeltrick«, Diebstahl beim Geldabheben, Betrügereien an der Haustür, Abzocke bei gestellten Telefonanrufen oder falsche Polizisten: Die Bandbreite an Delikten, mit denen Kriminelle versuchen, Senioren zu schädigen, ist groß. In einem kostenlosen Online-Vortrag am 10. Februar, 19 Uhr, wird Hauptkommissar Rüdiger Heil vom Landeskriminalamt NRW im Namen der Alloheim Senioren Residenzen aufklären, was in diesen Fällen zu tun ist und wie man sich dagegen schützt. Teilnahme: www.alloheim.de/veranstaltung-heil