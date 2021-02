Corona-Politik: Lob fÃ¼r den MinisterprÃ¤sidenten

We offer top quality Uk Dissertation Writing Help Yous to college, university students. Enter the college of your dream with our application essay writers Zustimmung aus der Bevölkerung bekommen deutsche Spitzenpolitiker in Corona-Zeiten kaum, zumindest nicht öffentlich. Seit Mitte Januar gibt es eine Ausnahme. Auf der Internetseite „openpetition“, eigentlich eine Plattform für Petitionen, wurde ein offener Brief veröffentlicht. Titel: „Wir unterstützen Michael Kretschmer in der Corona-Politik“. Initiiert wurde das Schreiben von Bürgerinnen und Bürgern aus Großschönau, also jener Gemeinde, wo Kretschmer lebt.

„Wir können und wollen nicht mehr schweigend hinnehmen, wie Bürger des Landes Sachsen, aus unserer Sicht eine Minderheit, sich lautstark Gehör verschaffen mit immer neuen verbalen Attacken, Demonstrationen und anderen Unternehmungen", schreiben sie. Weiter heißt es: „Wir hoffen sehr, dass diese Krankheit uns Sachsen und die gesamte Bevölkerung unseres Landes nicht spaltet und der innere Frieden verloren geht. Wir wünschen uns einen sachlichen und offenen Umgang mit allen Bürgern." Ferner werden Kretschmers sachliche Art im Umgang mit den Kritikern und „seine Bemühungen, die Lage medizinischen Einrichtungen und Krankenhäusern beherrschbar zu halten" gelobt.

Unterzeichnet haben den Brief inzwischen mehr als 2.300 Menschen, auch aus anderen Teilen Sachsens und darüber hinaus. Inzwischen gibt es sogar eine Antwort aus der Sächsischen Staatskanzlei. „In einer Zeit schwieriger Entscheidungen geben mir Ihre freundlichen Worte der Unterstützung viel Kraft!", schreibt Michael Kretschmer. Mit Blick auf den Hausbesuch verweist er auf die Notwendigkeit einer Debatte über unpopuläre Entscheidungen, sofern sie in angemessener Weise stattfindet: „Sich unter Missachtung geltender Corona-Schutzregeln mit zum Teil aggressiven Plakaten oder sogar mit einer Maske in den Farben der Reichskriegsflagge vor meinem Privathaus zu versammeln, gehört für mich nicht dazu. Es gibt klare Grenzen! Ich bin der Ministerpräsident aller Sachsen - aber ich mache nicht alles mit."