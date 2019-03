Cannabispflanzen im Schrank

Nach wiederholtem Ladendiebstahl in Haft

Kamenz. Ein offenbar unbelehrbarer 30-Jähriger langte am Mittwochvormittag in einem Einkaufsmarkt am Kamenzer Siedlungsweg beherzt zu. Er steckte verschiedene Artikel, wie CDs, Blue-Rays und Tabakwaren ein und passierte ohne zu bezahlen den Kassenbereich. Als Personal ihn auf den Diebstahl ansprach, wurde der Mann gewalttätig. Mehrere Personen konnten den Dieb überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Im Fahrzeug fanden die Polizisten Diebesgut aus Supermärkten in Bernsdorf und Hoyerswerda. Da der 30-Jährige schon durch eine Vielzahl gleichartiger Delikte in Erscheinung trat, verständigten die Beamten umgehend die Staatsanwaltschaft und nahmen den Langfinger in Gewahrsam. Mit einem Durchsuchungsbeschluss im Gepäck suchten die Ordnungshüter im weiteren Verlauf die Wohnung des Täters in Dresden auf. Hier fanden sie ebenfalls gestohlene Waren in größerem Umfang. Darunter knapp 200 CDs und Blue-Rays, sieben Paar hochwertige Lederschuhe, über 30 Schachteln Zigaretten und andere Gegenstände im Gesamtwert von über 2000 Euro. Das Diebesgut stammt aus einer Vielzahl von Verkaufseinrichtungen, so unter anderem aus Dresden, Bautzen, Hoyerswerda, Pulsnitz und Kamenz. All diese Umstände, insbesondere die Wiederholungsgefahr, veranlassten den Staatsanwalt Haftbefehl zu beantragen, welcher am Donnerstagmittag erlassen wurde. Die Beamten brachten den Wiederholungstäter in eine Justizvollzugsanstalt.