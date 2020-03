Bis 1. Juni keine Großveranstaltungen in Zittau

Mit Kunst etwas ausdrücken

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Lichtdurchflutet ist die Wohnung von Antje Menzel, die ihr gleichzeitig als Atelier dient. An den Wänden hängen verschiedenartige Collagen: Darstellungen der griechischen Mythologie in schwarz-weiß und farbige Collagen, die Elemente der Natur oder Figurationen zeigen. „Ich habe immer Bilder im Kopf“, erzählt die Künstlerin. „Manchmal fertige ich vorher eine Skizze an, oft entstehen die Bilder und Figuren der Collage während des Arbeitens. Auch in der Literatur finde ich Inspiration.“ Antje Menzel war schon immer künstlerisch aktiv. Ihr Vater hatte antiquarische Bücher gesammelt meist mit Illustrationen. Diese haben sie bereits in jungen Jahren inspiriert. „Den Drang, mich künstlerisch auszudrücken, hatte ich schon immer“, erzählt die 46-jährige gebürtige Dresdnerin, die seit einigen Jahren in Freital lebt. Früher hat sie parallel zu ihrer Berufstätigkeit, gezeichnet und grafisch gearbeitet. 2007 lernte sie die Bildhauerin Susanne Voigt kennen und erhielt durch sie erste Anregungen für serielle Arbeiten mit Tusche. „Mit dieser Begegnung entwickelte sich meine künstlerische Laufbahn“, so Antje Menzel. „Doch irgendwie fehlte mir noch der richtige Rahmen.“ So erlernte sie von 2010 bis 2011 in einem künstlerischen Fernstudium an der Hamburger Akademie für Fernstudien (HAF) die Grundtechniken des Zeichnens. Anschließend bis 2013 absolvierte sie eine Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin mit Schwerpunkt Grafik an der SABEL-Fachoberschule in Freital. Eines Tages sah der Maler, Grafiker und Bildhauer Hermann Naumann aus Dittersbach-Dürrröhrsdorf ihre Grafiken und fragte sie, ob sie bei ihm den Punzenstich erlernen möchte. Im Rahmen ihrer Ausbildung absolvierte sie zwei dreiwöchige Praktika bei ihm, bei denen sie sich mit verschiedenen Techniken, wie Radierung, Holz- und Linolschnitt beschäftigte. Ein besonderer Schwerpunkt war jedoch der Punzenstich, eine Arbeitstechnik aus dem 15. Jahrhundert. Mit der Punze, einem Stahlstift, schlägt man Punkte auf eine Kupferplatte und lässt so nach und nach ein Bild entstehen. „Das Spannende daran ist, das es eine seltene Technik ist, die viel Ausdauer und Geduld erfordert und daher eine meditative Wirkung hat. Faszinierend ist für mich aber auch, dass ich dabei mit dem kleinsten grafischen Element, dem Punkt arbeiten kann.“ Die intensive Arbeit mit Hermann Naumann bedeutet ihr sehr viel. Noch heute ist der inzwischen 90-Jährige ihr Mentor und schaut immer mal wieder über ihre Arbeiten. Seit 2013 zeigt Antje Menzel ihre Werke regelmäßig in Ausstellungen in Pirna, Freital und der näheren Umgebung. Seit Kurzem ist sie eine der 14 Künstler, die in Pirna die Ende Februar an der Barbiergasse 19 eröffnete Galerie Vielfalt betreiben. „Mich hat Brigitta M. Arnold beim letzten Tag der Kunst in Pirna angesprochen und gefragt, ob ich an so einer Galerie mitwirken möchte“, so Antje Menzel. „Die Idee hat mich begeistert. Die Vielfalt der Kunst in der Galerie finde ich toll. Aber auch die Kommunikation unter den Künstlern sowie die Gespräche mit den Galeriebesuchern sind für mich bereichernd.“ Doch genau diese Kommunikation fehlt ihr im Augenblick. Aufgrund der aktuellen Situation um das Coronavirus ist die Galerie bis auf weiteres geschlossen. Auch eine für Ende März geplante Ausstellung in der Pirnaer Galerie „Spontan“ mit Werken von Antje Menzel ist vorerst verschoben. „Ich bin sehr froh darüber zu Hause arbeiten zu können. Da ich eine eigene Druckpresse habe, kann ich meine Grafiken selbst drucken und wie derzeit gefordert die sozialen Kontakte meiden“, so Antje Menzel. Sie hofft, dass ihre Ausstellung in der Dresdner Bienert-Mühle am 6. September planmäßig eröffnet werden kann. Bis dahin heißt es gesund bleiben und zu Hause so kreativ wie möglich zu sein. Claudia TracheLichtdurchflutet ist die Wohnung von Antje Menzel, die ihr gleichzeitig als Atelier dient. An den Wänden hängen verschiedenartige Collagen: Darstellungen der griechischen Mythologie in schwarz-weiß und farbige Collagen, die Elemente der Natur oder…

