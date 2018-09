Auf 20000 Kilometern durch Westaustralien

Zittau. Wer nach 16 Flugstunden in Darwin landet hat viel vor sich: fast acht Millionen Quadratkilometer Australien. Ein Land, ein Kontinent ein Mythos. Für Katrin und Henno Drecoll auch ein ganzes Fotografen-Leben. Die oft sehr weit voneinander entfernten Sehenswürdigkeiten machen das Reisen nicht immer leicht, dieses „große" Problem im kleinsten Kontinent lässt oft präzis geplante Reiserouten schnell ins Wanken bringen. Die Drecolls kennen sich in Australien bestens aus, sie genießen seit 25 Jahren die entspannte lockere Ellenbogenfreiheit in ihrer zweiten Heimat. In ihren Bildbänden, Kalendern und in den Vorträgen berichten sie immer persönlich und leidenschaftlich. Insgesamt vier Jahre verbrachten sie nun schon dort, stets mit Arbeiten an ihren Fotodokumentationen. Sie umrundeten den Kontinent schon drei Mal und hatten sogar die Schule für ihre Kinder sechs Monate mit dabei. Der neue live Vortrag zeigt weitgehend unbekannte Seiten. Die Reise geht in einem 33 Jahre alten Geländewagen von Darwin nach Perth. Das sind direkt zwar „nur" 4000 Kilometer, doch mit allen Abstechern entstand Drecolls neuer 20000-Kilometer-Roadmovie. Am 20. Oktober berichten Katrin und Henno Drecoll in der Aula Zittau (Hochwaldstraße 21 a) von ihrer Reise durch Westaustralien. Los geht's 20 Uhr.

