Aktuelles zur Corona-Lage im Landkreis Görlitz

Das Licht der Welt erblickt

Lauchhammer. Lennard, das Neujahrsbaby 2021 der Geburtsklinik in Lauchhammer, wurde am 2. Januar 2021 mit 54 Zentimetern und 3.958 Gramm geboren. Eigentlich hatten Monique und Kevin erst um den 10. Januar mit der Geburt ihres ersten Kindes gerechnet. Neujahr konnten sie noch zu Hause verbringen, am Morgen des 2. Januar ging es dann eher als geplant in die Geburtsklinik nach Lauchhammer. Hier erblickte Lennard um 22.18 Uhr das Licht der Welt. Mama Monique ist glücklich, ihren Lennard zu diesem Datum gesund in den Armen halten zu können: »Wir freuen uns sehr über den besonderen Geburtstermin. Das Zahlenspiel 2.1.21 gefällt uns sehr.« Das Neujahrsbaby Lennard war nach seiner Geburt in der 39. Schwangerschaftswoche wohlauf und konnte drei Tage später das Krankenhaus mit seiner Mama verlassen. 2020 kamen in Lauchhammer 266 Mädchen und 305 Jungen zur Welt, davon sechs Zwillingspärchen. Corona hatte zumindest im Kreißsaal in Lauchhammer keine Auswirkungen auf die Geburtenzahlen: Diese blieben im Vergleich zum Vorjahr stabil. Der Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus verändert aber wie überall sonst auch die Abläufe in der Geburtsklinik. So können Besuche zwar nicht stattfinden, die Begleitung der Schwangeren unter der Geburt von einer Bezugsperson ist weiterhin möglich und besonders vor dem Hintergrund des bindungsorientierten Ansatzes der Klinik gern gesehen. Info & Kurse Der aktuelle Online-Geburtsvorbereitungskurs startet am 10. Februar.Der Kreißsaalinfoabend wird an zwei Dienstagen pro Monat um 18 Uhr angeboten. Alle Termine sind unter www.klinikum-niederlausitz.de/kreisssaalinfoabend zu finden. Um vorherige Anmeldung unter 03573/ 75 2622 wird gebeten.