Akkus aufladen am Berzdorfer See

Für die Akzeptanz und Durchsetzung der Elektromobilität ist die Verfügbarkeit eines leistungsfähigen Ladenetzes essentiell. Dieser Tatsache ist man sich bei der Enso bewusst und arbeitet daher am Ausbau. Das Unternehmen hat dafür schon mehr als 20 Ladesäulen im Raum Ostsachsen errichtet. Vergangene Woche kam ein weiterer Stromspender an der Blauen Lagune am Berzdorfer See dazu.

Laden beim Baden

Die neue Ladesäule ist mit zwei Normalladepunkten mit jeweils 22 kW ausgestattet. Während der Besucher der Blauen Lagune ins kühle Nass springt oder eine Wanderung bzw. Radtour um den See macht, kann der Akku des Elektroautos wieder aufgeladen werden. Das Parken während des Ladevorgangs ist kostenfrei. So unterstützt auch Schönau-Berzdorf das Zukunftsprojekt Elektromobilität. Bürgermeister Christian Hänel: „Die Gemeinde Schönau-Berzdorf freut sich, dass wir gemeinsam mit der Enso dieses Projekt umsetzen konnten. Diese Elektroladestation an der Blauen Lagune des Berzdorfer Sees ist nicht weniger als eine Zukunftsinvestition für die gesamte Region. Der See wird von der Region sehr gut angenommen und wir gehen davon aus, dass dies künftig auch für die Ladestation gilt – wir freuen uns und bedanken uns ganz herzlich.“

Bezahlen kann man an der Ladesäule mit dem StromTicket, das über die Smartphone-App HandyTicket erhältlich ist, oder mit einer eRoaming-fähigen Ladekarte eines Mobilitätsanbieters. Letztere ermöglicht anbieterübergreifendes Laden auch über Ländergrenzen hinweg. Und das ist gerade an der Blauen Lagune mit den vielen Besuchern aus dem benachbarten Polen und Tschechien wichtig.

21 Ladestationen

Die Enso betreibt insgesamt 21 öffentliche Stromtankstellen in Ostsachsen, u.a. im Kurort Oybin, Bischofswerda, Cunewalde, Dohna, Glashütte, Großenhain, Neusalza-Spremberg, Pulsnitz, Radeberg, Tharandt und Thiendorf. Die jeweilige technische Ausführung – von Wechselstrom-Normalladesäulen ab 11kW bis zu Gleichstrom-Schnellladesäulen mit 150 kW Ladeleistung – wird jeweils an die konkreten Standortbedingungen angepasst.

Jubiläum in Görlitz

Im Görlitzer Gewerbegebiet Klingewalde konnte die Energie Sachsen Ost AG Ende August ein Jubiläum feiern. Seit 20-Jahren ist das Unternehmen an dem Standort vertreten. Von dort aus betreuen die heute rund 70 Mitarbeiter von Enso Netz u. a. die Mittel- und Niederspannungsnetze sowie Gasnetze im Landkreis Görlitz. „In den vergangenen 20 Jahren gab es in Deutschland die Entwicklung, das sich die Energieversorger aus der Region zurückgezogen und alles zentralisiert haben“, so Enso-Vorstand Dr. Frank Brinkmann. Erst in den vergangenen Jahren habe sich diese Bewegung wieder umgekehrt. „Wir selbst begreifen uns als Infrastrukturversorger und wollen uns in der Region zeigen. Denn da sind die Kunden, da sind die Kooperationspartner, da wird das Geschäft gemacht.“

Bei der Jubiläumsfeier am 30. August wurde auch ein neuer Konzessionsvertrag Gas für Neugersdorf zwischen der Kommune Ebersbach-Neugersdorf und der Enso unterschrieben. Der bisherige Vertrag war nach 20 Jahren ausgelaufen. Das Energieunternehmen garantiert auf Basis des neuen Vertrags wieder die höchste zulässige Konzessionsabgabe. Die Betrug im vergangenen Jahr rund 16000 Euro.