111 Jahre und Lust zu feiern

Das genaue Gründungsdatum konnte die Eintracht noch nicht herausfinden. „Da sind wir im Stadtarchiv noch auf der Suche“, sagt Eintracht-Pressesprecher Andreas Löper. Fest steht aber, dass der Verein 1908 unter dem Namen Sportclub Niesky 08 gegründet wurde und damit im kommenden Jahr seinen 111. Geburtstag begeht. Und dieses Schnapszahl-Jubiläum soll ausgiebig gefeiert werden. 240 Mitglieder zählt der Verein momentan, rund die Hälfte davon sind Jugendliche. „Wir besetzen bei uns alle Altersklassen, darauf sind wir wirklich stolz“, sagt Löper.

In das Jubiläumsjahr will der Verein mit zwei Turnieren reinfeiern. Am 21. Dezember steht das Reserve-Hallenmasters auf dem Spielplan. Ab 18 Uhr hofft die Eintracht in der Bahnhofshalle auf möglichst viele Zuschauer und eine gute Stimmung. An gleicher Stelle gibt es am 28. Dezember beim Vereinsturnier wieder Hallenfußball zu erleben. Ebenfalls schon vor dem Jubiläumsjahr an den Start gegangen sind der neue Fanshop (shop.spreadshirt.de/fveintrachtniesky) und der Vereinskalender. Letzterer ist passend zum Jubiläum für 11.11 Euro im Autohaus Henke, bei Sport Vetter und direkt über den Verein erhältlich.

Sportlich geht’s dann im neuen Jahr mit dem Nieskyer Hallenmasters (11. Januar) und dem Nieskyer Budenzauber (15. bis 17. Februar) weiter. Bei dem Nachwuchsturnier werden im Februar wieder über 400 Nachwuchssportler von G- bis C-Jugend gegeneinander antreten. „Der Budenzauber ist inzwischen zur Tradition geworden. Wir hoffen, dass wieder über 1000 Zuschauer in der Bahnhofshalle vorbeikommen“, so Andreas Löper.

Zum 111. Geburtstag will die Eintracht auch wieder ein hochklassiges Freundschaftsspiel organisieren. „Wir basteln an einem Hochkaräter“, sagt Andreas Löper. Welche Mannschaft es letztlich wird, steht aber noch nicht fest. Ebenfalls zum Programm gehört der Promitalk. Auch hier soll im Jubiläumsjahr ein echter Knaller als Gast engagiert werden. Da könnte allerdings auch zur Folge haben, dass die Veranstaltung nicht wie sonst in Diehsa stattfindet. Denn der Verein will die Eintrittskosten möglichst niedrig halten. Sollte der Stargast aber mehr kosten als bei den bisherigen Talkrunden, müsste man in einen Veranstaltungssaal mit mehr Plätzen ausweichen. Hier käme beispielsweise das Nieskyer Bürgerhaus in Betracht.

Die eigentliche Geburtstagsfeier gibt’s dann im Herbst beim Stadionfest, bei dem gleichzeitig auch die Eröffnung der Saison 2019/2020 gefeiert wird.

Vereinsdaten

· gegründet 1908,

· seit 1990 als FV Eintracht Niesky aktiv

· Vereinsfarben: Rot-Weiß

· ca. 240 Mitglieder, davon ca. 50 Prozent Jugendliche

· drei Männerteams und neun Nachwuchsteams – alle Altersklassen besetzt

· aktuell 18 Nachwuchstrainer (davon 5 Lizenztrainer)

· seit 2007 DFB-Stützpunkt -

· Verein stellt sieben Schiedsrichter