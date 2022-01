Zwickauer Straße: Exakt im Plan

Weitere Impfpunkte gehen an den Start

Meißen. Die Neumarktarkaden werden Teil der Pandemiebekämpfung im Landkreis. Zentral in der Altstadt und unmittelbar am S-Bahnhof gelegen ist dort gerade ein neues privates Testcenter entstanden. Hier gibt es ab sofort die Möglichkeit, sich offiziell testen zu lassen und damit die 3G-Pflicht, wie sie etwa am Arbeitsplatz oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln gilt, zu erfüllen. Von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr sowie am Samstag 9 bis 14 Uhr und am Sonntag 13 bis 18 Uhr hat das Testcenter geöffnet. Vorgesehen ist es zunächst bis März das Zentrum vor Ort offen zu halten. Mehr unter: www.schnelltest-dl.de Ebenfalls in den Neumarktarkaden richtet der Freistaat Sachsen einen Impfpunkt ein, der ab 10. Januar an den Start gehen soll. Betrieben wird er vom Deutschen Roten Kreuz. Termine können über das zentrale Buchungsportal https://sachsen.impfterminvergabe.de/ vereinbart werden.Die Neumarktarkaden werden Teil der Pandemiebekämpfung im Landkreis. Zentral in der Altstadt und unmittelbar am S-Bahnhof gelegen ist dort gerade ein neues privates…