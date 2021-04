Zoo offen, TierhÃ¤user geschlossen

Laut neuem Infektionsschutzgesetz des Bundes darf der Zoo Dresden weiterhin geöffnet bleiben. Als Einschränkung gilt allerdings, dass ab Samstag, den 24.April, die Tierhäuser geschlossen bleiben müssen. Alle Außenflächen des Zoos sowie die begehbaren Anlagen, das Streichelgehege und die Spielplätze dürfen dagegen geöffnet bleiben.

Außerdem gilt für den Zoobesuch, dass alle Besucher ein tagesaktuelles SARS-CoV-2-Testergebnis am Einlass nachweisen müssen und eine Anmeldung per Online-Ticket notwendig ist.

Der Zooshop bleibt bei einem 7-Tage-Inzidenzwert unter 150 in der Landeshauptstadt Dresden geöffnet und kann mit Soforttermin besucht werden.

Die Museen der Stadt Dresden und das Verkehrsmuseum, die am16. April wieder geöffnet hatten, müssen ab 24. April schließen, bis eine stabile Inzidenz in Dresden unterhalb der 100 erreicht ist.

Weitere Informationen im Internet unter Corona-Informationen | Museen der Stadt Dresden www.museen-dresden.de und Verkehrsmuseum Dresden www.verkehrsmuseum-dresden.de

Die Städtischen Bibliotheken bleiben über den 24. April hinaus für die Ausleihe und Rückgabe von Medien geöffnet. Voraussichtlich bis mindestens 31. Mai sind jedoch die Nutzung weiterer Dienste wie PC-Plätze und längere Aufenthalte nicht möglich. Die Bibliotheken können ohne Vorlage eines negativen Schnelltests aufgesucht werden. Veranstaltungen finden ausschließlich digital als Livestreams statt und sind als Podcast abrufbar im Veranstaltungskalender unter www.bibo-dresden.de



Theater und Orchester

Die Theater, Bühnen und Orchester der Landeshauptstadt Dresden (tjg, Staatsoperette, Dresdner Philharmonie, HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste) werden bis 30. Mai keine Veranstaltungen mit Publikum in ihren Häusern anbieten, da eine stabile Inzidenz von unter 100 bzw. von unter 50 in der Landeshauptstadt Dresden und im Freistaat Sachsen Voraussetzung ist und diese bisher nicht erreicht wurde. Online-Angebote der städtischen Theater und Orchester für alle Altersgruppen sowie Schulen sind auf den Internetseiten der jeweiligen Einrichtung abrufbar.

Stadtarchiv

Seit 10. März hat der der Lesesaal des Stadtarchivs wieder für die Benutzung vor Ort geöffnet – jedoch nur eingeschränkt. Das Stadtarchiv gewährleistet die Benutzung bei dringender Akteneinsicht im begrenzten Rahmen. Für einen Besuch im Lesesaal wird eine terminliche Reservierung benötigt, die beim Benutzerdienst unter der Telefonnummer 0351-4881521 oder -1531 anzumelden ist.

Die bis 9. Mai geltende Sächsische Corona-Schutz-Verordnung lässt den Betrieb von Musikschulen für den Einzelunterricht wieder zu (mit negativem Schnelltest). Das HSKD hat deshalb seit dem 19. April wieder für den Einzelunterricht geöffnet und bleibt es über den 24. April hinaus auch. Ensembleproben müssen weiterhin digital stattfinden. Weitere Informationen unter www.hskd.de