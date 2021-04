Zoo hat Testcenter und ein Trampeltierbaby

Für einen Besuch im Zoo Dresden müssen aktuell alle Gäste neben einem gebuchten Online-Ticket auch einen Nachweis über ein tagesaktuelles negatives SARS-CoV-2-Testergebnis mitbringen. Dieses Testergebnis kann mittels eines Schnelltests in einem Testcenter oder eines Selbsttests zu Hause bzw. beim Arbeitgeber ermittelt werden. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Kinder unter 7 Jahren sind von der Testpflicht befreit.

Um die Testung für unsere Zoobesucher zu erleichtern, wird am Wochenende 10./11. April ein vom Gesundheitsamt zertifiziertes mobiles Testcenter vor dem Zoo zum Einsatz kommen. Geplant ist es dieses Testangebot vor dem Zoo immer am Wochenende anzubieten, solange die Testpflicht per Verordnung besteht. Das Testcenter wird auf dem Zooparkplatz aufgebaut und kann von allen Besuchern kostenfrei genutzt werden. Geöffnet hat es Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 8:30 bis 16 Uhr.

Kleine Trampeltierdame geboren

Am 25. März brachte Trampeltier-Weibchen Inka ein weibliches Jungtier zur Welt. Für Hengst Samuel und Stute Inka ist es der 7. gemeinsame Nachwuchs. "Bei der Geburt mussten unsere Mitarbeiter nachhelfen, um dem Jungtier einen gesunden Start ins Leben zu ermöglichen. Diese Geburtshilfe ist bei Trampeltieren nicht ungewöhnlich. Das gesunde Fohlen trinkt mittlerweile sehr gut und hält sich immer nah bei Mutter Inka auf", sagt Zoosprecherin Kerstin Eckart.