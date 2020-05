Zoo ab 4. Mai offen, aber viele Einschränkungen

Dresden. Punkt 8.30 Uhr zieht am Montag, den 4. Mai, nach sechs Wochen Schließzeit wieder Leben in den Zoo Dresden ein. Allerdings mit einigen Einschränkungen. Was Sie wissen sollten: Eingang/AusgangDer Einlass in den Zoo erfolgt über das Außentor des Haupteingangs. Als Ausgang steht das Außentor neben dem Zooshop zur Verfügung.Der Eingang an der Parkeisenbahn bleibt geschlossen. Hier ist auch kein Ausgang möglich!Tierhäuser und begehbare AnlagenAlle Tierhäuser (Afrikahaus, Terrarium, Giraffenhaus, Prof. Brandes-Haus) bleiben geschlossen. Ebenfalls geschlossen bleiben bis auf weiteres: die Kattainsel, der Zoo unter der Erde, das Streichelgehege (Futterautomat außer Betrieb), die Tundravoliere (aufgrund des Brutgeschehens) und die Besucherhütte bei den Kirk-Dik-Diks.SpielplätzeDie Spielplätze und der Giraffen-Aussichtsturm bleiben geschlossen. Dies gilt auch für die Angebote im Gastronomiebereich (Fahrzeuge/Bagger).Tierpflegertreffpunkte/ kommentierte FütterungenTierpflegertreffpunkte und kommentierte Fütterungen entfallen.BollerwagenverleihDer Bollerwagenverleih entfällt. Eigene Bollerwagen können selbstverständlich mitgebracht werden.ZookasperDie Vorstellungen des Zookaspers fallen bis zum 1. Juni aus. Über die weitere Spielsaison wird Ende Mai entschieden.ParkenDer Betrieb des Parkplatzes läuft uneingeschränkt. Es gelten die normalen Parkgebühren.GastronomieDie Gastronomen bieten eine „To-Go"- Verpflegung unter Einhaltung aller Auflagen an.Die Sitzgelegenheiten in den Gastronomiebereichen werden durch die Gastronomen reduziert und auseinander gestellt.ZooshopDer Zooshop bleibt bis auf weiteres geschlossen. Es erfolgt ein Verkauf im Außenbereich (am Standort der Bollerwagen).AbstandsregelungenDie Abstandsregelungen werden durch Bodenmarkierungen visualisiert. Zusätzliche Wachkräfte achten im Zoo darauf, dass sich keine Gruppen bilden und an engen Gehegen (Pinguine, Erdmännchen, Löwengrotte etc.) die Abstandsregeln eingehalten werden.Zootouren und KindergeburtstageAlle Zootouren und Kindergeburtstage entfallen bis zum 1. Juni 2020. Ende Mai wird über das weitere Vorgehen im Hinblick auf die Kindergeburtstage und Zootouren entschieden.VeranstaltungenAlle Veranstaltungen bis zum 31. August 2020, einschließlich des Sommertheaters des tjg., sind abgesagt.Eine Verschiebung der Veranstaltungstermine ist vorerst nicht angedacht. Eintritt Erwachsene: 6 Euro + 1 Euro freiwilliger ArtenschutzeuroKinder: 2 Euro + 1 Euro freiwilliger Artenschutzeuro

