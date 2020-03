Zimmis neue "Overtime" ist online

Eislöwen: Sportlicher Berater bleibt auch 2020/2021

Dresden. Marco Stichnoth wird auch in der kommenden Saison 2020/2021 als Sportlicher Berater der Dresdner Eislöwen fungieren. Der 54-Jährige wurde am 20. Dezember 2019 bei den Blau-Weißen vorgestellt. Zuvor war Stichnoth 21 Jahre lang als Geschäftsführer, Manager und Sportlicher Leiter bei den Hannover Scorpions tätig. Seine größten Erfolge feierte er mit dem Gewinn des Meistertitels in der DEL-Saison 2009/2010 sowie der Oberliga-Meisterschaft 2014 und 2015. Maik Walsdorf, Geschäftsführer Dresdner Eislöwen: „Marco Stichnoth hat bereits in seiner kurzen Amtszeit in Dresden bewiesen, dass er mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Know-how ein Gewinn für die Eislöwen ist. Wir schätzen die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihm und mit seinem Verbleib haben wir den Grundstein für die kommende Spielzeit gelegt. “ Marco Stichnoth: „Dresden ist ein Eishockeystandort, der bereits in den letzten Jahren eine positive Entwicklung erlebt hat. In meiner bisherigen Zeit konnte ich mir einen guten Einblick bezüglich der Infrastruktur und allen Gegebenheiten vor Ort verschaffen. Gemeinsam wollen wir den Club Schritt für Schritt weiterentwickeln und vorantreiben. Ich freue mich über das in mich gesetzte Vertrauen und dass ich ein Teil dieses Weges sein darf.“ (pm)Marco Stichnoth wird auch in der kommenden Saison 2020/2021 als Sportlicher Berater der Dresdner Eislöwen fungieren. Der 54-Jährige wurde am 20. Dezember 2019 bei den…

