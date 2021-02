Zauberschloss: Bringt Corona das Aus?

Musicalfans aufgepasst

Nachdem 2020 die Musical-Rüstzeit der Kirchgemeinde Zeithain abgesagt werden musste, wollen die Organisatoren des Kirchspiels 2021 wieder durchstarten. »In einer spannenden Woche (mit vielen bunten Aktionen) werden wir das Musical »Verschleppt nach Babylon« einstudieren«, erklärt Cindy Köhler. »Wenn ihr 9 Jahre oder älter seid und Lust habt, mit uns vom 7. bis 13. August in die Strobel-Mühle nach Pockau zu fahren, dann meldet euch an«, fügt sie an. Nach dem am 14. August in der Mehrzweckhalle Röderau noch einmal geprobt wird, wird am 15. August die Premiere stattfinden. Ein zweiter Auftritt ist in Planung und wird bekannt gegeben. Anmeldung Vom 7. bis 13. August – Musicaltraining mit Musik, Theater, Tanz und starke Gemeinschaft. Premierenwochenende mit Probentag vom 14. bis 15. August in der Mehrzweckhalle in Röderau. Anmeldung an Cindy Köhler: cindy.koehler@evlks.de oder per Post: Cindy Köhler, Mühlweg 13, 01619 Zeithain Anmelde-Flyer liegen in den Pfarrämtern Zeithain und Glaubitz aus. (Alle Termine unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten)