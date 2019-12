WochenKurier sagt Danke

Friedenslicht kommt nach Coswig

Coswig. Seit einigen Jahren ist es Tradition, dass die Jugendfeuerwehr das Friedenslicht nach Coswig bringt. Die jungen Kameraden holen das Licht bei ihren Kollegen in Dresden ab, die es wiederum in Österreich in Empfang genommen haben. Das Friedenslicht trifft am 21. Dezember um 18 Uhr vor der Alten Kirche auf dem Ravensburger Platz ein. Es wird dort an alle Coswiger und Gäste verteilt. Auch die Kirchgemeinden übernehmen das Licht und verteilen es weiter, damit der weihnachtliche Friede überall einzieht. Um 18.30 Uhr wird das Licht zur katholischen Kirche in die Jaspisstraße gebracht.