WochenKurier & Edeka helfen beim Verlieben

Wo lernen Menschen sich kennen? Wo finden einsame Herzen zueinander? Eigentlich in Clubs, auf Partys, beim Einkaufen, im Café, im Urlaub oder auf Arbeit.

Doch seit fast einem Jahr ist coronabedingt von all diesen Treffpunkten, Chancen und Möglichkeiten nicht mehr viel übriggeblieben, als das Einkaufen beim Lebensmittler.

Genau hier liegt der Schlüssel zum Glück. Einkaufen mit Partnersuche, Single Speed Dating beim Shoppen – warum sollen Obstabteilung, Käseregal und Salatbar nicht auch gute Orte zum Kennenlernen sein? Und deshalb lädt Reinhard Griephan, Chef des Edeka Am Postplatz, am 26. Mai auch zur ersten »Tinder Night« ein.

»Zugegeben, die Idee stammt nicht von mir«, schmunzelt der 35-Jährige. Single-Treffs mit Einkaufskorb laufen nämlich bereits sehr erfolgreich in Edeka-Märkten im fränkischen Volkach sowie in Hohenstein-Ernstthal. »Aber mich haben in letzter Zeit so viele Freunde, Bekannte, Kunden und auch meine Mitarbeiter darauf angesprochen, dass wir das jetzt einfach auch anbieten.« Auf seine ersten Ankündigungen über Instagram, Facebook und WhatsApp hat der engagierte Marktchef jedenfalls schon viel positive Resonanz erhalten.

Tinder Night: So geht's



Der erste Single-Einkaufstreff startet um 19 Uhr. Wer mitmachen möchte, bekommt ein Herz mit einer Nummer an seinen Einkaufskorb geklemmt und kann dann die Augen offen halten nach anderen »Herz-Kunden«. Kommt es zum Herzklopfen beim Anblick eines potenziellen Kandidaten, schreibt man dessen Herznummer auf einen Steckbrief und wirft ihn in eine »Lovebox« an der Kasse. »Auf diesen kleinen Steckbriefen stehen nur Name und Telefonnummer und wir bewahren beides nur sechs Tage auf. Jeder, der bei der ersten Tinder Night dabei war, kann also bis kommenden Dienstag bei uns nachfragen, ob es für ihn über die Lovebox eine Kontaktanfrage gibt«, erklärt Reinhard Griephan das Procedere.

Um dem Ganzen eine etwas lockere Stimmung zu geben, wird ein Freund Reinhard Griephans den Abend moderieren. »Phillip ist ein super Entertainer.« Und jeder, der sich mit einem Herz am Korb als Single auf Suche outet, bekommt gratis ein »Piccolöchen«.

Wer darf mitmachen?



Gibt‘s für die große Liebe eine Altersgrenze? Natürlich nicht. Und deshalb ist der Kennlern-Einkaufsabend auch für alle Singles zwischen 18 und 88 Jahren offen. Je mehr sich trauen, umso besser. »Wobei wir natürlich alle geltenden Hygieneregeln wie Abstand, Maske und Anzahl der Kunden im Geschäft genau einhalten«, sagt Reinhard Griephan. Das ist wichtig, denn auch normales Einkaufen ohne Partnersuche ist bis 21.30 Uhr möglich.

Gibt es eine Fortsetzung?



»Wenn die Aktion gut ankommt, auf jeden Fall«, verspricht der Marktchef. Und hat schon viele weitere Ideen im Kopf. Zum Beispiel ein Candle Light Dinner, das er als gelernter Koch für ein Pärchen ausrichten würde, das sich durch seine Aktion kennengelernt und zusammengefunden hat.

Erste Dresdner Tinder Night im Edeka Am Postplatz, 26. Mai, 19 bis 21.30 Uhr