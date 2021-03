Woche des gute Lebens in der Neustadt

http://www.biochem.uni-frankfurt.de/?poetry-sites-high-school-homework-help - Use from our inexpensive custom term paper writing services and benefit from great quality professional scholars engaged in In der Äußere Neustadt wird es vom 2. bis 9. Mai eine »Woche des guten Lebens« geben. Veranstaltet wird sie vom BUND und es soll das größte Verkehrsprojekt seiner Art bundesweit sein, wie Projektkoordinatorin Jaqueline Griesbach ankündigt.

Ein Großteil der de Louisenstraße, Teile der Alaun- und der Talstraße sowie rund um den Martin-Luther-Platz werden zum Kernbereich, in dem nur noch Schritttempo gefahren, aber nicht geparkt werden darf. Einzige Ausnahme: Behindertenparkplätze und private Parkplätze bleiben nutzbar. Alle anderen, temporär wegfallenden Parkflächen können für Aktionen aller Art genutzt werden. Zum Beispiel Skateboard fahren, Tischtennis spielen, Schach spielen, Bücher tauschen oder an Fahrrädern basteln. Mobile Hochbeete und Sitzmöglichkeiten werden entstehen. Viele Details sollen in diesen Tagen mit der Stadtverwaltung besprochen werden. Die hatte das Bürgerprojekt am 19. März genehmigt.

»Wir hoffen, dass die langjährige Debatte über eine andere Verkehrsgestaltung in der Neustadt neue Impulse erhält, indem wir dieses Szenario einfach mal ausprobieren. Verkehrswende erfordert Mut, Ideen und Auseinandersetzung. Dafür soll die ‚Woche des guten Lebens‘ ein Anstoß sein,« erklärt Jutta Wieding, Vorsitzende vom Projektträger BUND Dresden.

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Verkehrsexperiment wird begleitet vom Leibniz Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) sowie vom Lehrstuhl für Verkehrspsychologie der TU Dresden.