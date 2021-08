Wieder eine BÃ¼hne. Nur ganz anders.

Rely on expert Dissertation On Psychological Contracts. Let experienced writers craft the perfect content for you. Get Your Paper Done On Time »Endlich wieder Normalität«, das wünschte sich Tom Reichel im WochenKurier-Gespräch Anfang Februar. Da ahnte er nicht, wie lange der Lockdown anhalten und wie schwer es sein würde, als Teilzeit-Schuhverkäufer und leidenschaftlicher Sänger wieder richtig Geld zu verdienen. Doch manchmal öffnet der Zufall völlig neue Wege.

»Musik ist ein Königsweg für eine würdigende Begleitung von Menschen mit kognitiven Einschränkungen, besonders für Menschen mit Demenz.« Vor einem halben Jahr hätte Tom Reichel diesen Satz so vielleicht nicht gesagt. Seine Welt ist zwar die Musik, doch Demenz und deren Begleiterscheinungen gehörten eher nicht zum Alltag des 48-Jährigen. Doch wie das eben so ist mit Zufällen: Dinge geschehen, neue Möglichkeiten ergeben sich. Denn irgendwann im Frühjahr, als Tom seinem Teilzeitjob als Schuhverkäufer in der Altmarkt Galerie wieder nachgehen konnte, kam er mit einem Kunden ins Gespräch, der sich als Geschäftsführer einiger Seniorenheime vorstellte. Er könne immer gute Alltagsbegleiter für »seine« Senioren gebrauchen und bei Tom könne er sich gut vorstellen, dass dieser Job genau das Richtige wäre.

Und genau so ist es jetzt: Tom Reichel ist zweimal in der Woche Alltagsbegleiter in einem Dresdner Seniorenheim, in dem ausschließlich Menschen mit Demenz leben. Um 8 Uhr beginnt sein Dienst, er hilft beim Wecken, Frühstück machen und Essen reichen. Danach folgt das, was seine Berufung ist: Gruppenbetreuung. »Das ist zum Beispiel Bewegungs- oder Gedächtnistraining, Singen, Erzählen oder mit Bällen spielen und spazieren gehen. Es kommt immer auf den Status der Krankheit an. Musik und Singen macht den Bewohnern am meisten Spaß.« Ihm, dem »geborenen Entertainer«, natürlich auch. Denn in diesem Jahr konnte Tom, der Sänger, erst zwei Auftritte absolvieren und die große Bühne mit vielen Menschen davor, die fehlt ihm natürlich sehr.

Aber er hat ja seine »kleine« Bühne im Seniorenheim, auf der er singt und »seine Omis und Opis« unterhält. »Es ist unglaublich, wie Musik demente Menschen anregen und Erinnerungen wecken kann. Manche, die nicht einmal mehr sprechen, können aber die Lieder mitsingen«, weiß Tom inzwischen. Und so gehören nun auch alte Volkslieder und Schlager zu seinem Repertoire.

Noch ist der Job im Pflegeheim ein Nebenjob, »aber er ist eine echte Bereicherung für mich«. Vielleicht wird ja mehr daraus. Dann hätte der lange Lockdown ja sogar etwas Gutes.