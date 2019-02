Wie Flixbus, nur gelb und in der Luft

Großbrand auf Görlitzer Firmengelände

Görlitz. In einem Gewerbegebiet auf der Reichenbacher Straße in Görlitz hat es am Montag gebrannt. Die Feuerwehr war mit über 100 Kameraden im Einsatz. Kurz vor 14 Uhr hatte es nach Schilderungen von Anwohnern einen lauten Knall gegeben. Als die Feuerwehr eintraf, stand das historische Industriegebäude, in dem unter anderem die Autoglas Görlitz GmbH untergebracht ist, bereits in Flammen. Eingesetzte Kräfte der Wachpolizei und des Streifendienstes sperrten umgehend die Straßen am Kreisverkehr Wiesbadener Straße und am Abzweig Rauschwalder Straße, um der Feuerwehr eine behinderungsfreie Löschung des Feuers zu ermöglichen und um eine Gefährdung Dritter auszuschließen. Auch der Zugverkehr musste zwischenzeitlich eingestellt werden, da die Gleise zu nahe an der Brandstätte verlaufen. Gegen 18 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. „Verletzt wurden durch das Feuer vier Personen", sagt Ingolf Höntsch von der Görlitzer Berufsfeuerwehr. Ein Mann hatte versucht, das Feuer per Feuerlöscher zu bekämpfen und erlitt dabei Verbrennungen dritten und vierten Grades am Unterarm. Er war zwischenzeitlich zur Behandlung im Krankenhaus. Drei weitere Personen mussten vor Ort wegen einer leichten Rauchvergiftung behandelt werden. Sie hatten laut Feuerwehr versucht, Wertsachen aus dem Gebäude zu retten und dabei viel Rauch eingeatmet. Die Feuerwehr hat über Nacht vor Ort Brandnester bekämpft und ist auch aktuell noch im Einsatz. Außerdem ist derzeit ein Brandursachenermittler mit der Kriminalpolizei vor Ort. Gegen 11 Uhr wird sich die Bauaufsicht das Gebäude anschauen und das weitere Vorgehen abstimmen. Unter anderem müssen ausgebrannte Fahrzeuge geborgen werden. Außerdem gilt es zu ermitteln, an welchem Stellen Einsturzgefahr herrscht. Update 26.02., 14.15 Uhr: Kreis- und Stadtverwaltung haben sich heute bei allen Feuerwehrleuten und Helfern bedankt und Hilfe für die betroffenen Firmen angekündigt. In einer Mitteilung heißt es: „Der Landkreis Görlitz und die Stadt Görlitz danken allen am Einsatz beteiligten Feuerwehren für ihre tatkräftige Unterstützung und ihren unermüdlichen Einsatz bei der Brandbekämpfung." Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit der Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden mit der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Görlitz sei der Brand in kurzer Zeit gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert worden. „Ein herzlicher Dank geht darüber hinaus auch an alle Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes, des DRK und des Technischen Hilfswerkes (THW), des Gemeindlichen Vollzugsdienstes der Stadt, an den Abschlepp- und Bergungsdienst Dussa GmbH sowie an die Firma ABEX Görlitz, die durch die Bereitstellung ihrer Räumlichkeiten die Rettungskräfte unterstützte", heißt es weiter. Seitens des Landkreises Görlitz waren drei Kreisbrandmeister vor Ort im Einsatz. Auch der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege, Bürgermeister Dr. Michael Wieler und die Ordnungsamtsleiterin Silvia Queck-Hänel waren gestern am Einsatzort. Jetzt soll umgehend den betroffenen Firmen geholfen werden. Die Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH tritt mit den Firmen zeitnah in Kontakt. „Für die Stadt Görlitz hat der Erhalt der Firmen und der Arbeitsplätze oberste Priorität." Dazu laufen auch Abstimmungen mit der IHK und der Handwerkskammer.