Wer testet eigentlich Testzentren?

Im Kulturpalast, im Kurländer Palais, im Haus der Presse, in Seniorenzentren und Pflegeheimen, im Kletterzentrum XXL, in Kinos, Restaurants, Apotheken und neuerdings auch im Parkhotel Dresden sowie in der EnergieVerbundArena der Dresdner Eislöwen: Allein in Dresden gab es Stand 23. April insgesamt 89 Zentren für kostenlose Corona-Schnelltests.

In Köln sind sogar Kioske und in Hamburg auf der Reeperbahn ein (aus aktuellem Anlass geschlossenes) Bordell temporär in Testzentren umgewandelt worden – temporär deshalb, weil beide wegen gravierender hygienischer Mängel wieder geschlossen werden mussten.

Das wirft etliche berechtigte Fragen auf, zum Beispiel diese: Wer darf eigentlich ein Schnelltestzentrum betreiben? Verkürzte Antwort: Eigentlich jeder, der eine geeignete Location hat und sich als Testzentrum durch das Gesundheitsamt beauftragen lässt. Die Langversion aus dem Sächsischen Sozialministerium lautet: »Testzentren müssen die ordnungsgemäße Durchführung garantieren, dazu gehört mindestens die ärztliche Schulung zur Durchführung der Tests. Selbstverständlich müssen insbesondere die Vorgaben der Medizinproduktebetreiberverordnung, der Hygieneanforderungen und des Arbeitsschutzes eingehalten werden.« Vor der Eröffnung nehmen die zuständigen Gesundheitsämter diese Testzentren, die ein vorgeschriebenes Hygienekonzept vorweisen müssen, ab. In Sachsen dürfen generell alle Apotheken und Zahnarztpraxen Corona-Schnelltests durchführen.

Was zur nächsten Frage führt: Wer kontrolliert, wie es im Alltagsbetrieb in den Testzentren zugeht, ob Vorschriften und Hygienestandards eingehalten werden? Zuständig dafür sind laut Sozialministerium die örtlichen Gesundheitsämter, und zwar »im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten«. Auch Kontrollen der Arbeitsschutzbehörde können »gegebenenfalls« stattfinden, also auch hier je nach Kapazität der kontrollierenden Behörde. »Die Dichte der Kontrollen richtet sich nach dem Anlass.«

In Dresden gab es laut Gesundheitsamt einige erneute Vor-Ort-Termine in Testzentren, weil sich zum Beispiel das Testregime geändert hat. »Kontrollen finden anlassbezogen oder nach Beschwerdelage statt, was bisher aber nicht gegeben ist«, so Amtsleiter Dr. Frank Bauer.

Interessant ist schließlich auch die Antwort auf die Frage: Wie werden die Betreiber der Testzentren eigentlich für ihre Arbeit bezahlt? Das regelt die »Coronavirus-Testverordnung des Bundes – TestV«, speziell die Paragrafen 7 und 12. Für jeden durchgeführten Test gibt es zwölf Euro, Ärzte und Zahnärzte können 15 Euro abrechnen. Außerdem werden Sachkosten, also Kosten für die Errichtung und den laufenden Betrieb, erstattet, eine pauschale Vergütung darüber hinaus gibt es nicht.

Nicht zuletzt ist gut zu wissen: Wie sind die Personen geschult, die die Schnelltests durchführen? In Sachsen bieten z.B. die DRK-Kreisverbände entsprechende Einweisungen in die PoC-Testung (SARS-CoV-2 Schnelltest) an. Das kann als Vor-Ort-Schulung (kombinierte theoretische und praktische Einweisung) erfolgen (in Dresden zum Beispiel mehrmals täglich auf der Klingerstraße 20), aber auch als Online-Schulung über die Lernplattform des DRK. Das theoretische Vermitteln des Wissens zu Nasen- und Rachenabstrichen dauert 45 Minuten, muss aber mit einer praktischen Einweisung durch einen Arzt/eine Ärztin ergänzt werden.