Wer hÃ¤kelt Wolf, GeiÃŸlein oder Schweinchen?

Die Begeisterung für bunt bebilderte Bücher hat in der Kita in letzter Zeit noch einmal kräfigt zugenommen. Schuld daran ist der Maler, der die Gruppenräume, das Bauzimmer, die Malecke, das Kinderrestaurant und den Gang ziwschen Krippe und Kita mit einem frischen weißen Anstrich in einen hellen Ort verwandelt hat. Statt zum Rennen und Toben werden die Kinder jetzt zum Stöbern und Schmökern verleitet, denn auf dem Gang locken etliche Bücherregale.

Das junge Kitateam um Leiterin Heike Seirig will nun auch noch Märchen- und Erzählkisten füllen, jedes Buch soll eine eigene Kiste dazubekommen. Dort sollen die Knirpse kleine Figuren finden, die zum jeweiligen Märchen passen - also Wolf, Geißlein, kleine Schweinchen oder ein Prinzessin. "Wir denken an gehäkelte und weich ausgestopfte Figuren, etwa zehn Zentimeter groß, die stehen oder sitzen und mit denen die Kinder knuddeln können", erklärt Heike Seirig.Zunächst sind fünf Märchenkisten geplant.

Daher werden nun Wolle und Häkelanleitungen gesucht und am allerliebsten begabte und begeisterte Häkel-Fans, die Lust haben, die eine oder andere Figur zu fertigen.

Wer das Märchenkisten-Projekt der ASB-Kita „Am Hutberg" mit Wolle unterstützen möchte oder sogar eine gehäkelte Märchenfigur beisteuern will, meldet sich bitte unter Telefon 0351.2686123 und E-Mail amhutberg@asb-dresden-kamenz.de