Weihnachtszirkus der Superlative

2.400 Menschen in einem Zelt, wie soll das gehen? "Weihnachten darf nicht noch einmal ausfallen", sagt Circus-Sprecher Dirk Pron, "und auch wenn wir damit nicht allen Menschen den Besuch des Weihnachtszirkus ermöglichen werden - das Jubiläumsgastspiel wird dieses Jahr stattfinden und wir haben eine richtig große Schippe draufgelegt, dass der 25. der spektakulärste Weihnachtszirkus wird."

Was dafür nowenig sei, ist die Anwendung der 2G+-Regelung, dass heißt, nur Geimpfte, Genesene und Menschen mit PCR-Test haben Zutritt. Normale Schnelltests reichen nicht. "Wir arbeiten aber daran, dass wir auch PCR-Tests vor Ort anbieten können", sagt Sprecher Dirk Porn.

Mundschutz in der Zeltstadt bis zum Sitzplatz, eine hochmoderne Belüftungsanlage, ein geregeltes Ein- und Ausgangs-Wegesystem, eine hohe Reinigungsfrequenz aller Fläche und natürlich die gründliche Kontrolle des 2G+-Nachweises gehören ebenso zum Hygienekonzept wie das tägliche Testen aller Künstler und des Personals der Zeltstadt.

Mario Müller-Milano, der Gründer und Impressario des DWC, hat aus gesundheitlichen Gründen die Leitung des Zirkus an seine Frau Gisela abgegeben. Dirk Porn, seit 2016 Sprecher und Gesicht des DWC, hat maßgeblichen Anteil daran, dass der Weihnachtscirus auf neue Pfeiler gestellt und ein neues Unternehmen für den Betrieb des DWC gegründet wurde.

Mit Gaston Florin aus Berlin gibt es einen neuen Regisseur für die Show, das Live-Orchester ist neu zusammengestellt (zwölf Musiker und erstmals drei Musikerinnen) - nur der Anspruch, Zirkusnummern auf höchstem Niveauf für Dresden einzukaufen, der ist geblieben. Und deshalb dürfen sich die Besucher in diesem Jahr auf Elefanten und Tiger freuen (bisher galt: entweder Dickhäuter oder Raubkatzen), auf Seelöwen und Hunde sowie auf absolut hochkarätige, auch vielfach international preisgekrönte Artistik und Magie. 37 Künstler aus neun Nationen werden in den 40 Vorstellungen zu erleben sein.

25. Dresdner Weihnachtscircus vom 15. Dezember bis 2. Januar, Tickets hier und ein Überblick über das laufend aktualisierte Programm hier