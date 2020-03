Wegen Corona: Sonderfahrplan bei DVB

Dresden. Aufgrund der im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens reduziert sich auch die Nachfrage in den Bussen und Stadtbahnen. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) reagieren darauf mit einem Sonderfahrplan, der ab Freitag, 20. März, 4:00 Uhr, bis auf weiteres in Kraft tritt. So fahren Bus und Bahn jetzt Die Linien 3, 4, 7, 9 und 11 bleiben werktags beim bisherigen 10-Minuten-Takt. Alle anderen Straßenbahnlinien fahren im 15-Minuten-Rhythmus. Damit entfällt auch die baubedingte Teilung der Linie 12. Sie verkehrt durchgehend zwischen Leutewitz und Tolkewitz. Sonnabends fah-ren alle Straßenbahnlinien im 15-Minuten-Takt. Am Sontag bleibt der bisherige Fahrplan in Kraft. Die Buslinien 61, 62 und 66 verkehren werktags auf zentralen Abschnitten weiter alle zehn Minuten. Die anderen Linien mit 60er Liniennummern fahren alle 15 Minuten. Bei den weiteren Buslinien gibt es keine größeren Änderungen. Lediglich die Linien 85 und 87 werden auf einen 30-Minuten-Takt reduziert. Sonnabends und sonntags fahren die Buslinien nach Standardfahrplan. Die Linie 62 kommt aber sonnabends nur alle 15 Minuten. Servicepunkte ab Mittwoch geschlossen Die DVB-Servicepunkte am Postplatz, an der Prager Straße, am Albertplatz sowie beim Empfang im DVB-Verwaltungsgebäude Trachenberge bleiben ab 18. März geschlossen. Der Servicepunkt am Hauptbahnhof ist bereits seit Montag zu. Für den telefonischen Kundendienst und die Kontaktaufnahme per Internet wird dafür das Callcenter personell verstärkt. Fähren noch im Einsatz Alle DVB-Fährstellen in Johannstadt, Tolkewitz und die Autofähre in Kleinzschachwitz sind aktuell in Betrieb. Bei sinkender Nachfrage sind im Wochenverlauf Einschränkungen möglich. Ticketkauf risikofrei per Handy Zum Schutz von Fahrgästen und Busfahrern wurde der Ticketverkauf beim Busfahrer seit letztem Sonnabend eingestellt. Fahrgäste werden gebeten, ihren Fahrschein bereits vorher an den stationä-ren Automaten an den Haltestellen zu kaufen. Auch die Automaten in den Straßenbahnen bleiben in Betrieb. Am einfachsten kann man ein HandyTicket lösen. Das wird über die App DVB mobil angebo-ten, geht bargeldlos und birgt keinerlei Infektionsrisiko.Aufgrund der im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens reduziert sich auch die Nachfrage in den Bussen und Stadtbahnen. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) reagieren darauf mit einem Sonderfahrplan,…

