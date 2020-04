Wegen Corona: "Grün" tastenfrei

Ab 29. Juni startet "Stadtradeln"

Dresden. Trotz aller Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hält Dresden an der nationalen Kampagne des Klima-Bündnisses „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ fest. Die Aktion findet in diesem Jahr vom 29. Juni bis 19. Juli statt. Die Anmeldung ist ab sofort unter www.stadtradeln.de/dresden möglich. Auf dieser Seite können sich Interessierte registrieren, indem sie entweder ein Team neu gründen oder sich einem bereits bestehenden Team anschließen. Für alle ohne Team wird es wie immer das Offene Team der Landeshauptstadt Dresden geben. Fragen dazu können per E-Mail an dresden@stadtradeln.de gestellt werden. Der in Frankfurt am Main ansässige Verein „Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder | Alianza del Clima“ schreibt auf seiner STADTRADELN-Seite: „Das Bundesgesundheitsministerium ist überzeugt, dass das Fahrrad das sinnvollste Verkehrsmittel für die verbleibenden unvermeidlichen Wege ist – sei es zum Einkaufen oder zur Arbeit. Es ist in diesen Tagen die beste Alternative zum ÖPNV und in vielen Fällen dem Auto vorzuziehen.“ Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain motiviert: „Es geht in diesem Jahr nicht darum, die Millionenmarke an Radelkilometern zu knacken, neue Rekorde aufzustellen oder als fahrradaktivste Kommune zu glänzen. Vielmehr wollen wir zusammen mit anderen Städten und Gemeinden in Deutschland ein Zeichen setzen. Trotz widriger Umstände halten wir an den schönen Dingen fest und tun Gutes für das Stadtklima, auch wenn dies aktuell nur auf kleineren Strecken geschehen kann.“ Trotz aller Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hält Dresden an der nationalen Kampagne des Klima-Bündnisses „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ fest. Die Aktion findet in diesem Jahr vom 29. Juni bis 19. Juli statt. Die Anmeldung ist…

weiterlesen