Vonovia und AWO erÃ¶ffnen Sozialstation

Schwedenlöcher wieder begehbar

Nach Instandsetzungsarbeiten an den Treppen in den Schwedenlöchern ist der Weg nun wieder begehbar. Eine Spezialfirma aus Bretnig-Hauswalde hat in den letzten vier Wochen die Treppenanlage durch die Schwedenlöcher erneuert. Dazu wurde die Trägerkonstruktion aus ehemaligen Eisenbahnschienen durch Aluminiumträger ersetzt. Rund 700 Stufen umfasst…