Von Valencia nach Gorbitz

Eislöwen feiern Einzug ins Playoff-Viertelfinale

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben das dritte und entscheidende Pre-Playoffspiel bei den Heilbronner Falken mit 7:4 (3:1, 1:2; 3:1) für sich entschieden und stehen somit im Playoff-Viertelfinale. In der nächsten Runde treffen die Blau-Weißen in einer Best-of-Seven-Serie auf die Bietigheim Steelers. Die Serie beginnt für Dresden mit einem Auswärtsspiel am Freitag, 15. März. Dieses wird erneut in der Freiberger Auszeit via SpradeTV übertragen. Das erste Heimspiel bestreitet das Team von Cheftrainer Bradley Gratton am Sonntag, 17. März. Der Online-Vorverkauf für die Partien ist bereits gestartet. Kevin Lavallée hatte Heilbronn am Dienstagabend in Führung gebracht (3.). Doch Tom Knobloch (9.), Thomas Pielmeier in Überzahl (11.) und Steve Hanusch (16.) waren für Dresden erfolgreich. Im zweiten Drittel legten zunächst die Falken durch Lavallée (33.) und Kyle Helms in doppelter Überzahl (31.) nach. Aber Aleksejs Sirokovs ließ Dresden ebenfalls im Powerplay jubeln (35.). Im Schlussdrittel wurde es nach dem erneuten Ausgleich durch Justin Kirsch in Überzahl (45.) noch einmal spannend. Sirkovs (57./PP), Timo Walther (58.) und Stefan Della Rovere (59./EN) entschieden die Partie zugunsten der Eislöwen. Eislöwen-Cheftrainer Bradley Gratton: "Zunächst gilt Heilbronn mein Respekt. Die Mannschaft ist mit viel Energie angetreten, hat sich auch im heutigen Spiel ersatzgeschwächt gute Chancen erarbeitet. Zentimeter entscheiden in einer solchen Serie mit drei Spielen. Ich bin stolz auf unsere Jungs. Sie haben hart gearbeitet, alles gegeben. Jetzt richten wir den Blick nach vorn und auf unseren nächsten Gegner Bietigheim." Ansetzungen im Überblick Playoff-Viertelfinale im Überblick: Freitag, 15. März, 20 Uhr – Bietigheim Steelers vs. Dresdner Eislöwen Sonntag, 17. März, 17 Uhr – Dresdner Eislöwen vs. Bietigheim Steelers Freitag, 22. März, 20 Uhr – Bietigheim Steelers vs. Dresdner Eislöwen Sonntag, 24. März, 17 Uhr – Dresdner Eislöwen vs. Bietigheim Steelers Dienstag, 26. März, 20 Uhr – Bietigheim Steelers vs. Dresdner Eislöwen* Freitag, 29. März, 19.30 Uhr – Dresdner Eislöwen vs. Bietigheim Steelers* Sonntag, 31. März, 17 Uhr – Bietigheim Steelers vs. Dresdner Eislöwen* *unverbindliche Ansetzung nach Serienverlauf