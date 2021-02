Virtuelle Menschenkette am 13. Februar

Eine Menschenkette durch Dresden? Aktuell undenkbar, auch wenn die Inzidenzzahl täglich sinkt. Die Erinnerung an die Zerstörung der Stadt vor 76 Jahren wird deshalb dieses Jahr vor allem digital erfolgen.

Eine virtuelle Menschenkette unter dem Motto »Wir reichen uns die Hände und bleiben trotzdem zu Hause« ist von 18 bis 18.10 Uhr an verschiedenen Orten der Innenstadt als Fassadenprojektion zu sehen. Hand in Hand stehen Menschen symbolisch an Synagoge, Frauenkirche, Kreuzkirche, Rathaus und Schauspielhaus zusammen. Im Livestream 13februar.dresden.de, www.facebook.com/stadt.dresden lässt sich die Aktion verfolgen und je mehr Menschen online zusehen, umso heller wird auf dem Altmarkt ein Lichtband strahlen. Dort übersetzt eine Lichtinstallation die Zugriffszahlen.

Wer mitmachen will bei der virtuellen Lichterkette, kann bis 10. Februar ein Foto von sich im Hochformat mit den Armen links und rechts vom Körper – als würde man in der Menschenkette stehen – auf www.dresden.de/menschenkette hochladen.

Glockenläuten live bei Radio Dresden erklingt punkt 18 Uhr.

Ein Gedenkkonzert der Dresdner Philharmonie wird ab 18.30 Uhr von Sachsen Fernsehen live übertragen und zeitversetzt ab 20.05 Uhr von den Radiosendern MDR Klassik und MDR Kultur ausgestrahlt.

Auch die Frauenkirche verlegt ihr zentrales Gedenkangebot in den digitalen Raum. Erstmals lädt Frauenkirchenpfarrerin Angelika Behnke zum Online-Friedensgebet ein.Es wird u. a. von Bischof Cocksworth aus Coventry, Oberbürgermeister Hilbert und einem Zeitzeugen mitgestaltet.

Ein Want to buy a custom college application paper? 123Writings.com offers professional Juicing Business Plan for students. 100% Original content. stilles Gedenken auf dem Altmarkt im Beisein von MP Michael Kretschmer und OB Dirk Hilbert findet 17.30 Uhr an der Erinnerungsstätte auf dem Altmarkt statt, danach gibt es kurze Reden an der Kreuzkirche.