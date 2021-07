US Car Convention findet statt

Are you looking for people who Read More Here? Well, we offer the most affordable pricing and give papers individualized approach to enhance quality. Freuen können sich die Gäste wieder auf den typischen USCC-Charakter. Das Festivalgelände verwandelt sich für drei Tage in eine amerikanische Kleinstadt mit verschiedenen Handelsständen, einer Bühne, einer großen Vielfalt an Essen und Getränken und natürlich vielen amerikanischen Autos jeder Couleur.

Auch traditionelle Programmpunkte wie der SHOW & Shine Contest am Samstag, bei dem die außergewöhnlichsten Fahrzeuge in verschiedenen Kategorien prämiert werden, finden sich bei der diesjährigen Convention wieder.

Am Freitag- und Samstagabend sowie Sonntagnachmittag treten verschiedene Bands auf: Big Fat Shakin‘ (Freitag 20 Uhr), Still Counting – A Tribute to Volbeat (Samstag 20.30 Uhr) und die Eis Boys (Sonntag 14 Uhr) mit fetziger Rock’n’Roll Musik. Am Sonntag startet um 12 Uhr der SUNDAY CITY CRUISE mit rund 300 teilnehmenden Fahrzeugen durch die Dresdner Innenstadt.

Als besonderen „Gast“ haben sich die Veranstalter einen der Hauptdarsteller aus dem Kultfilm „Ghostbusters – Die Geisterjäger“ aus dem Jahr 1984 ins Boot geholt – einen originalen Nachbau des berühmten Ecto-1. Das markante Gefährt der Geisterjäger wird auf dem Gelände stehen und von Walking Acts in ihren typischen beigen Anzügen begleitet.

Der Zutritt zum Gelände ist nur für Getestete, Genesene oder Geimpfte möglich. Am Gelände wird ein öffentliches Testzentrum errichtet, in dem sich die Besucher testen lassen können.

