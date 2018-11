Umjubelter vierteiliger Ballettabend

Es ist, als ob die Tanzpaare und Solisten nur so über die Bühne schweben. Ausdrucksstark, leidenschaftlich und sehr ästhetisch ist der Auftakt des vierteiligen Ballettabends „Labyrinth“, den ein begeistertes Publikum im November in sechs Aufführungen an der Semperoper erlebte. Das Semperopernballett, das erst kürzlich von der britischen Fachzeitschrift „Dance Europa“ als beste Ballettcompanie des Jahres ausgezeichnet wurde, überzeugte dabei erneut mit seinem hohen tänzerischen Können.

Ballettdirektor Aaron S. Walkin entführte die Besucher in dem mehrteiligen Ballettabend in die moderne Tanzgeschichte des 20. Jahrhunderts. Alle vier Stücke widmen sich inhaltlich den Irrwegen der menschlichen Psyche und sind deshalb unter dem Titel „Labyrinth“ zusammengefasst.

Eröffnet wurde der Abend mit einer Choreographie von George Balanchine, dem Begründer des neoklassischen Tanzes. Schon bei der New Yorker Premiere vor fast 72 Jahren wurden „Die vier Temperamente“ als Meilenstein des modernen Balletts gefeiert. Die Musik von Paul Hindemith für Klavier und Streichorchester bildet eine harmonische Einheit mit den tänzerischen Elementen, in denen sich Soli und Ensemble abwechseln. Die Begeisterung des Publikums für dieses emotional sehr anrührende Stück. war groß.

Mit Spannung wurde die Kreation von Martha Graham unter dem Titel „Errand into the Maze“ erwartet. Obwohl die amerikanischen Tänzerin und Choreographin als Begründerin des modernen Tanzes in Amerika gilt, war noch nie eine Choreographie von ihr in Dresden aufgeführt worden. Ihr 1947 entstandenes Tanzstück greift den antiken Mythos der Ariadne, der Hüterin des minoischen Labyrinths, auf. Gezeigt wird, wie Ariadne ihre Angst vor dem furchteinflößenden, gehörnten Minotaurus überwindet. So kann auch das Stück ganz allgemein als Überwindung der menschlichen Ängste verstanden werden.

Höhepunkt des Abends aber war die dritte Aufführung. Der israelischen Künstler Ohad Naharin hatte sein Stück „Black Milk“, das 1985 uraufgeführt wurde, eigentlich für ein Frauen-Quintett geschrieben. In der ausdrucksstarken Neufassung von 1990 übernehmen den Part fünf Männer. Nach der Musik für zwei Marimbaphone von Paul Smadbeck setzen sie ihre ganze Kraft und tänzerische Geschmeidigkeit ein, um den Ursprung des Tanzes als Ritual zu zeigen.

Zum Schluss stand die Uraufführung von Joseph Hernandez’ aktueller Neukreation „Songs for a Siren“ auf dem Programm. Der in Dresden lebende US-Amerikaner ist ebenfalls Tänzer und Choreograph in einer Person. Sein Thema ist eine zerrissene Gesellschaft zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Leidenschaftlich agieren die Akteure in einer riesigen Halfpipe, aus der es kein Entrinnen gibt.

Frenetischer Beifall mit Bravo-Rufen und Fußgetrampel belohnte die Tänzerinnen und Tänzer für ihre hohe künstlerische Leistung. Der Applaus galt auch den Musikern der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Nathan Fifield, die das Ballett musikalisch feinfühlig unterstützten. Dieser emotional sehr berührende Ballettabend klingt noch lange nach. (gs)