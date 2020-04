Traurige Nachrichten aus dem Zoo Dresden

Lächelnd geht‘s nach Kreischa

Trachau. Bereits am 22. April hat das Städtische Klinikum Dresden den ersten französischen Covid-19-Patienten aus dem Elsass zur Rehabilitation nach Kreischa entlassen. Nun verließ am 27. April auch der Zweite das Klinikum. Vor gut drei Wochen wurde er lebensbedrohlich erkrankt eingeflogen. Den Ärzten und Pflegekräften auf der Intensivstation am Standort Neustadt/Trachau ist es zu verdanken, dass er sich nun mit einem Lächeln verabschieden kann. Jetzt wird er sich erst einmal erholen, bevor ihn Familie und Freunde in Mulhouse bald wieder persönlich in die Arme schließen können.