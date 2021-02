Theater und Museen bis Ende MÃ¤rz zu

Wondering, Can someone Argumentative Essay Introduction Examples as per my instructions? Worry no more! We write non-plagiarized papers that are customized to each Mit dieser Regelung schließen sich die Einrichtungen der Stadt den Festlegungen des Freistaates für die Staatstheater an. Betroffen davon sich auch die Museen der Stadt Dresden sowie der Lesesaal des Stadtarchivs. Sie bleiben ebenfalls bis Ende März geschlossen.

Musisch-kulturelle-Bildungsangebote können entsprechend der Entwicklung des Präsenzunterrichts an Schulen gegebenenfalls im März stattfinden. Eine Wiederaufnahme des Einzelunterrichtes an Musikschulen wird ebenfalls für März erwartet. Dies hängt jedoch von der konkreten Ausgestaltung der dann geltenden Sächsischen Corona-Schutzverordnung ab.

Die Städtischen Bibliotheken sind seit 1. Februar für die Ausleihe und Abholung vorbestellter Medien wieder zugänglich. Das heißt, Bücher, DVD, CDs und Zeitschriften können online aus dem Katalog bestellt werden, die Mitarbeiter packen das Gewünschte zusammen und informieren über den Abholtermin.

Eine Medienauswahl vor Ort in den Bibliotheke ist noch nicht möglich. Ebenso sind die 24-Stunden-Rückgabeautomaten in der Zentralbiliothek und in der Bibliothek Neustadt weiterhin außer Betrieb.