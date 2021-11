Testzentrum im ASB-Seniorenheim

10 Jahre Theater in Pirna

Pirna. Schauspieler, Kabarettist und Entertainer Tom Pauls feierte am 11. November gleich zwei große Jubiläen. Vor zehn Jahren hat er nach einer umfangreichen Sanierung sein Theater im historischen und Deutschlands ältestem Baumeisterhaus – dem Peter-Ulrich-Haus am Markt in Pirna – eröffnet. Außerdem spielt Tom Pauls seit mittlerweile 50 Jahren Theater – davon eben zehn Jahre auf seiner eigenen Bühne in Pirna. Anlässlich dieser Ereignisse hat Tom Pauls nun ein Buch herausgebracht, in dem er Episoden seines Lebens erzählt. Zusätzlich gab es mit »Ilse Bähnert – Die lustige Witwe geht in die Operette« sowie einem Programm zu seinem neuen Buch (»Tom Pauls – Macht Theater« – Ein Stück vom Leben, Erstaufführung am 11. November) gleich zwei Premieren. Und es gibt noch einen weiteren Grund zum Feiern: Der Kartenvorverkauf für das erste Halbjahr 2022 im Tom Pauls Theater Pirna ist gestartet. Auf dem Programm stehen 32 verschiedene Stücke – darunter Gastspiele wie das Udo-Lindenberg-Programm »Wo ich meinen Hut hinhäng«, der Beatles-Abend »Beatles revolved«, die Marika-Rökk-Revue »Ich brauche keine Millionen«, Kabarett mit Peter Flache und vieles mehr. Pauls und sein Team versprechen »beste Unterhaltung, Spaß und immer ein Stück Hoffnung« und heißen »herzlich willkommen in Pirnas guter Stube!« Schauspieler, Kabarettist und Entertainer Tom Pauls feierte am 11. November gleich zwei große Jubiläen. Vor zehn Jahren hat er nach einer umfangreichen Sanierung sein Theater im historischen und Deutschlands ältestem Baumeisterhaus – dem…