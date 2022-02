Tag der Kinderhospizarbeit: Deutschland leuchtet grÃ¼n

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst (AKHD) Dresden macht am bundesweiten Jahrestag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar 2022 mit vielen Aktionen auf die Situation lebensverkürzend erkrankter Kinder, Jugendlicher und deren Familien aufmerksam. Hierbei hat die Farbe Grün als Zeichen der Hoffnung und der Solidarität mit den betroffenen Familien eine wichtige Bedeutung.

Auch in diesem Jahr nehmen vier Bäckereien (mit etlichen Filialen) an der Aktion zum Tag der Kinderhospizarbeit teil. Die Bäckereien Bärenhecke, Claus, Möbius und Otte befestigen am 10. Februar Banderolen des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes um ihre Brote und machen so auf den bundesweiten Aktionstag aufmerksam. „Wir nehmen auch in diesem Jahr an der Aktion zum Tag der Kinderhospizarbeit teil“, sagt Mathias Möbius, Geschäftsführer der gleichnamigen Bäckerei „uns ist es ein Anliegen mit der Brotbanderole auf die wichtige Arbeit des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes auch in und um Dresden hinzuweisen.“



Um die Kinder- und Jugendhospizarbeit am 10. Februar sichtbar zu machen, leuchten an diesem wichtigen Gedenktag in Dresden viele markante Gebäude in grün. Die Farbe Grün hat für den Deutschen Kinderhospizverein e.V. (DKHV), Olpe, als Wegbereiter der Kinderund Jugendhospizarbeit in Deutschland, eine wichtige, symbolische Bedeutung. Die rege Beteilung in Dresden an der Beleuchtungsaktion setzt bundesweit ein starkes Signal der Verbundenheit und Solidarität. Ihre Teilnahme an dieser Aktion haben der Kulturpalast, das IFW Dresden, das Sächsische Kinderpalliativzentrum des Universitätsklinikum Dresden sowie der Dresdner Hauptbahnhof zugesagt. Darüber hinaus leuchten auf dem Gelände des Kraftwerk Mitte die Staatsoperette, das tjg. theater junge generation, das Haus der Medienkultur sowie das Energiemuseum in Grün. Ab 17 Uhr zum Sonnenuntergang startet die Aktion!

Städte, Gemeinden, Institutionen und Firmen verbünden sich mithilfe des „grünen Bandes der Solidarität“. Das grüne Band wurde eigens für diesen Gedenktag vom Deutschen Kinderhospizverein e.V. (DKHV), Olpe, erstellt und wird alljährlich dazu verwendet, um das Bewusstsein in der Gesellschaft für die Kinderhospizarbeit zu schärfen. Die Bänder lassen sich flexibel beispielsweise an das Auto, das Fahrrad, das Handy sowie

die Handtasche oder den Schulranzen binden. Diese können kostenlos per E-Mail unter dresden@deutscher-kinderhospizverein.de oder telefonisch unter 0351/314 64 72 im Dresdner Dienst bestellt und dort abgeholt werden.

Städtische Bibliotheken Dresden

Die Zentralbibliothek sowie die Zweigestellen in der Johannstadt und in der Südvorstadt stellen Bücher zum Thema Sterben, Krankheit und Abschied in der Woche rund um den 10. Februar 2022 vor. „Da das Thema Tod und Trauer auch schon kleine Kinder interessiert wollen wir den Kinderfragen immer offen begegnen“, sagt Kathrin Hermann, Bereichsleiterin Kinder der Zentralbibliothek Dresden.

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.