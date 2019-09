Suzanne von Borsody liest Frida Kahlo

Eislöwen trennen sich von Trainer Gratton

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben auf den enttäuschenden Saisonstart reagiert und Cheftrainer Bradley Gratton entlassen. Die Entscheidung des Clubs teilte Sportdirektor Thomas Barth dem 48-jährigen Kanadier und der Mannschaft noch vor der heutigen ersten Trainingseinheit mit. Die Leitung des Trainings übernimmt bis auf Weiteres der bisherige Co-Trainer Petteri Kilpivaara. Ihm zur Seite stehen Athletiktrainer Niels Böttger und Torwarttrainer Anton Lukin. Überraschend kommt die Trennung vom Trainer nach zwei Punkten aus vier Spielen zum Saisonauftakt inklusive einer 1:7-Klatsche in Freiburg nicht unbedingt, auch wenn man vor der Saison noch voll auf Gratton gesetzt hatte. Als möglichen Nachfolger bringt BILD den Tschechen Jiri Ehrenberger ins Spiel. Er war zuletzt Trainer der Ravensburg Towerstars, ist dort aber im Februar entlassen worden. „Nachdem wir bis zur Länderspielpause begeisternde Spiele gesehen haben, hat sich leider danach eine negative Entwicklung eingestellt, die sich auch in den Ergebnissen niedergeschlagen hat. Somit sehen wir das Erreichen unserer Saisonziele in Gefahr", begründete Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan damals die Entlassung. Am Ende sicherten sich die Towerstars die Meisterschaft in der DEL 2. Bradley Gratton hatte die Mannschaft der Eislöwen im Oktober 2018 als Nachfolger von Jochen Molling übernommen. Er führte das Team in der entscheidenden Phase der Saison ins Playoff-Halbfinale. Vor seiner Zeit in Dresden trainierte er den französischen Klub Epinal Gamyo und sammelte bereits als Coach bei den dänischen Erstligisten Rodovre Mighty Bulls, Odense Bulldogs sowie bei der U20 von Dänemark Erfahrung.