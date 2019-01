Standesamt Dresden vermeldet für 2018 Heiratsrekord

SGD: Vier Spieler schuften in der Reha

Dresden. Während sich das Zweitliga-Team seit dem 4. Januar zusammen auf dem Platz auf die Restrückrunde in der 2. Bundesliga vorbereitet, arbeiten abseits noch einige Spieler des Kaders fleißig an ihrer Rückkehr ins Mannschaftstraining. Patrick Möschl absolviert nach einer Sehnen-OP im Oberschenkel seine Reha in Landau in der Pfalz. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wird in Abhängigkeit vom Heilungsverlauf Mitte Januar ins Wintertrainingslager in der Türkei nachreisen. Dynamos Rechtsverteidiger Niklas Kreuzer schuftet nach einer Leisten-OP ebenfalls fleißig für sein Trainingscomeback und arbeitet zusammen mit Reha-Trainer Tobias Lange jeden Tag in Dresden an der Rückkehr ins Teamtraining. Mit Vasil Kusej (Oberschenkel) und Max Kulke (Adduktoren) laborieren zwei Toptalente, die noch für Dynamos U19 spielberechtigt sind, an einer Zerrung. Dynamos Physiotherapeuten kümmern sich intensiv um beide Spieler, damit sie schnellstmöglich wieder voll belastbar sein werden. Linus Wahlqvist konnte nach seiner ausgeheilten Stressfraktur bereits ins Mannschaftstraining zurückkehren. Vorübergehend legt der 22-jährige Schwede als Vorsichtsmaßnahme eine Trainingspause ein und absolviert ein individuelles Programm mit dosierten Umfängen. Aias Aosman musste das Training am Dienstag mit muskulären Problemen im rechten Oberschenkel vorzeitig beenden. Vom 11. bis zum 22. Januar werden Dynamos Zweitliga-Spieler unter der Leitung von Cheftrainer Maik Walpurgis an der türkischen Mittelmeerküste im Trainingslager arbeiten. Welche der derzeit noch angeschlagenen Spieler dann im Türkei-Camp auch wieder ins Teamtraining zurückkehren können, steht derzeit noch nicht fest. (pm) Während sich das Zweitliga-Team seit dem 4. Januar zusammen auf dem Platz auf die Restrückrunde in der 2. Bundesliga vorbereitet, arbeiten abseits noch einige Spieler des Kaders fleißig an ihrer Rückkehr ins Mannschaftstraining. Patrick Möschl…