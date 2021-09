Stadtfest: Abschluss mit Purple Disco Machine

Christmas Creative Writing from our website to make your studies easier. Online dissertations from professional guides. It's quite natural to feel nervous when you know that your dissertation has to be ready very soon but you still don't know what to start with. The best thing you can do is to search for professional help and order dissertation. This is the best solution for your academic difficulty. Furthermore, you will achieve several goals at once: " Mit Purple Disco Machine haben wir einen regionalen Künstler, der weltweit mit seiner Musik ein absoluter Star ist. Wir freuen uns sehr, dass Dresden als Herzensangelegenheit terminlich noch in sein volles Tourbuch gepasst hat“, sagt Stefan Kästner, Künstlerischer Leiter bei "Canaletto – Das Dresdner Stadtfest". „Für dieses Jahr war der Plan, die Euphorie für Live-Musik zum Theaterplatz noch zu erhöhen und erst eine Woche vor unserem Stadtfest den ersten unserer zwei geheimen, großen Künstler bekanntzugeben. Nun ist es raus: Purple Disco Machine spielt am 3. Oktober auf der Hauptbühne Theaterplatz! Wir freuen uns auf ein echtes Diskofeuerwerk!“

Was viele nicht wissen: Hinter dem weltbekannten DJ verbirgt sich Tino Piontek, der in Dresden zu Hause ist und seine Laufbahn als 16-jährigerals Plattenaufleger bei Schuldiscos und etwas später als DJ in Dresdner Clubs wie Washroom, Eventwerk, Grotte und Terminal begann. Heute zählt er über zehn Millonen Hörer monatlich bei Spotify, seine Titel wurden über 850 Mal gestreamt, der hat dreifach Platin in Italien und Gold in mehreren europäischen Ländern für die mit Sophie and the Giants eingespielte Hymne „Hypnotize" abgeräumt. Mittlerweile sind es Stars wie Lady Gaga, Ariana Grande, Dua Lipa und Elton John, die Remixes bei Purple Disco Machine anfragen.

„Ich freue mich schon unheimlich drauf, auf dem Theaterplatz aufzutreten, die Kulisse ist gewaltig", gesteht der Künstler, der schon vor Tausenden Festival-Fans in den USA, Australien und England aufgelegt hat, auf Dresdens Straßen dagegen kaum erkannt wird.

Bleibt noch die Frage, ob Purple Disco Machine mit dem im Mai releasten Song „Fireworks“, der auf YouTube schon nach wenigen Wochen millionenfache Klicks erhielt, den Canaletto-Abend beschließt. Es würde zumindest passend überleiten zum traditionellen Showdown des Dresdner Stadtfestes: Um 22 Uhr steigt wieder ein großes Feuerwerk am Elbufer.